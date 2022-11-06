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Московский листок

Киев готовит эвакуацию трех миллионов горожан

Опубликовано 06.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Киев готовит эвакуацию трех миллионов горожан

Официальные лица в Киеве говорят, что начали планировать эвакуацию 3 млн жителей города, сообщает New York Times.

40 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждены или разрушены.

Чтобы попытаться предотвратить полный сбой в электроэнергетике, национальная энергетическая компания Украины заявила, что будет продолжать вводить веерные отключения электроэнергии.

«Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — сообщил директор службы безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук.

Если дело дойдет до этого, «мы начнем информировать людей и просить их уйти», заявил чиновник.

«Если не будет электричества, не будет воды и канализации», — отметил он.

С приближением зимы город готовит тысячу обогревательных укрытий.

Ну что ж, можно считать, что наша освободительная спецуоперация проходит успешно, 40 процентов Украины освобождено от электричества, воды и канализации.

Никто же объясняет, почему именно так, что это расплата за бодрые атаки мостов, объектов инфраструктуры и населенных пунктов на российской территории. Так что после завершения СВО я просто даже представить себе не могу, какими станут взаимоотношения русских и украинцев.

А с началом эвакуации 3-миллионного Киева продолжится главное освобождение Украины - от населения. А она и так уже половину его потеряла, если верить спикеру Володину.

Понятно, что киевляне будут эвакуироваться не в Жмеринку, а немного западней, в Польшу и далее в Европу. И по окончании СВО трудно себе представить, что они начнут возвращаться на освобожденные территории - скорее всего составят новую украинскую диаспору, наподобие канадской.

Кажется, никому не приходит в голову называть канадских украинцев "братским народом"?

Но кто об этом сейчас думает?

А.Б.



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