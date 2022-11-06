Киев готовит эвакуацию трех миллионов горожан

Официальные лица в Киеве говорят, что начали планировать эвакуацию 3 млн жителей города, сообщает New York Times.
40 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждены или разрушены.
Чтобы попытаться предотвратить полный сбой в электроэнергетике, национальная энергетическая компания Украины заявила, что будет продолжать вводить веерные отключения электроэнергии.
«Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — сообщил директор службы безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук.
Если дело дойдет до этого, «мы начнем информировать людей и просить их уйти», заявил чиновник.
«Если не будет электричества, не будет воды и канализации», — отметил он.
С приближением зимы город готовит тысячу обогревательных укрытий.
Ну что ж, можно считать, что наша освободительная спецуоперация проходит успешно, 40 процентов Украины освобождено от электричества, воды и канализации.
Никто же объясняет, почему именно так, что это расплата за бодрые атаки мостов, объектов инфраструктуры и населенных пунктов на российской территории. Так что после завершения СВО я просто даже представить себе не могу, какими станут взаимоотношения русских и украинцев.
А с началом эвакуации 3-миллионного Киева продолжится главное освобождение Украины - от населения. А она и так уже половину его потеряла, если верить спикеру Володину.
Понятно, что киевляне будут эвакуироваться не в Жмеринку, а немного западней, в Польшу и далее в Европу. И по окончании СВО трудно себе представить, что они начнут возвращаться на освобожденные территории - скорее всего составят новую украинскую диаспору, наподобие канадской.
Кажется, никому не приходит в голову называть канадских украинцев "братским народом"?
Но кто об этом сейчас думает?
А.Б.
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