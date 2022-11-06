НАТО возглавит внучка нациста

ТАСС сообщает, что: "Представители стран НАТО активно обсуждают кандидатуру преемника генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, США отдают предпочтение вице-премьеру и главе Минфина Канады Христе Фриланд, имеющей украинские корни".

"Украинские корни" - это очень деликатное выражение. Чрезмерно деликатное.

Давайте говорить прямо: на должность генсека НАТО обсуждают кандидатуру внучки Михайло Хомяка - нацистского коллаборациониста, главреда антисемитской украинской газеты «Краковские вести», издававшейся ведомством Геббельса.

Полиграфической базой пронацистского издания стала бывшая типография краковской польскоязычной еврейской газеты. Её редактор был схвачен и отправлен в концентрационный лагерь Белжец, где и погиб вместе с 600 тысячами других евреев. А Михайло Хомяк получил имущество редакции, должность и довольствие из рук нацистов.

«Краковские вести» называли германского фюрера «исторической фигурой ХХ века», славили и нациста Ганса Франка, губернатора, позже повешенного в Нюрнберге: «Украинское население с великой радостью восприняло установление справедливой немецкой власти, носителем которой являетесь Вы, Пан Генеральный Губернатор. Эту радость высказал украинский народ не только цветами, которыми забросал немецких воинов, вступивших в край, но также жертвами крови, каковых требовала борьба с польскими узурпаторами» – такое обращение публиковали «Краковские вести» 1 ноября 1940 года.

«Краковские вести» рассказывали об «эскадрах тяжёлых немецких военных самолётов, снова сбрасывающих бомбы на Лондон, где началось много новых пожаров». «Хорошими были объёмы бомбардировок промышленных предприятий в Бирмингеме, Ковентри, в порту Ливерпуля…» – сообщала газета Хомяка украинским читателям.

В номере «Краковских вестей» от 6 ноября 1941 года с упоением рассказывалось, как хорош стал Киев без евреев, которые «получили заслуженное наказание». «Сегодня в Киеве из них нет ни одного. А было при большевиках более 350 тысяч», – гордо заявляла газета, издававшаяся дедом нынешнего министра иностранных дел Канады.

Редакционные подборки газеты Хомяка можно найти в музеях Холокоста по всему миру. Например, в Вене, где «Краковские вести» издавались до конца марта 1945 года, или в Лос-Анджелесе.

Ну и сама Фриланд участвовала в маршах "Правого сектора". Она была соавтором подавления "Конвоя свободы", который протестовал против закручивания гаек. У шоферов отобрали грузовики, арестовали счета, выставили какими-то пропутинскими бунтовщиками.

«В этот день я думаю о моих прародителях Михайло и Александре Хомяк. Они всегда были благодарны Канаде за убежище и всю жизнь усердно работали, чтобы вернуть свободу и демократию Украине. Горжусь возможностью почтить сегодня их память», - писала Христя Хомяк совсем недавно.

Так что кандидатура для главы НАТО самая подходящая.

Ведь кроме США, Британии и Польши в основном сегодняшние члены НАТО раньше были союзниками Гитлера...

А.Б.