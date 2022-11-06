Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

НАТО возглавит внучка нациста

Опубликовано 06.11.2022 в разделе комментариев 0

украина война нацизм
НАТО возглавит внучка нациста

ТАСС сообщает, что: "Представители стран НАТО активно обсуждают кандидатуру преемника генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, США отдают предпочтение вице-премьеру и главе Минфина Канады Христе Фриланд, имеющей украинские корни".

"Украинские корни" - это очень деликатное выражение. Чрезмерно деликатное.

Давайте говорить прямо: на должность генсека НАТО обсуждают кандидатуру внучки Михайло Хомяка - нацистского коллаборациониста, главреда антисемитской украинской газеты «Краковские вести», издававшейся ведомством Геббельса.

Полиграфической базой пронацистского издания стала бывшая типография краковской польскоязычной еврейской газеты. Её редактор был схвачен и отправлен в концентрационный лагерь Белжец, где и погиб вместе с 600 тысячами других евреев. А Михайло Хомяк получил имущество редакции, должность и довольствие из рук нацистов.

«Краковские вести» называли германского фюрера «исторической фигурой ХХ века», славили и нациста Ганса Франка, губернатора, позже повешенного в Нюрнберге: «Украинское население с великой радостью восприняло установление справедливой немецкой власти, носителем которой являетесь Вы, Пан Генеральный Губернатор. Эту радость высказал украинский народ не только цветами, которыми забросал немецких воинов, вступивших в край, но также жертвами крови, каковых требовала борьба с польскими узурпаторами» – такое обращение публиковали «Краковские вести» 1 ноября 1940 года.

«Краковские вести» рассказывали об «эскадрах тяжёлых немецких военных самолётов, снова сбрасывающих бомбы на Лондон, где началось много новых пожаров». «Хорошими были объёмы бомбардировок промышленных предприятий в Бирмингеме, Ковентри, в порту Ливерпуля…» – сообщала газета Хомяка украинским читателям.

В номере «Краковских вестей» от 6 ноября 1941 года с упоением рассказывалось, как хорош стал Киев без евреев, которые «получили заслуженное наказание». «Сегодня в Киеве из них нет ни одного. А было при большевиках более 350 тысяч», – гордо заявляла газета, издававшаяся дедом нынешнего министра иностранных дел Канады.

Редакционные подборки газеты Хомяка можно найти в музеях Холокоста по всему миру. Например, в Вене, где «Краковские вести» издавались до конца марта 1945 года, или в Лос-Анджелесе.

Ну и сама Фриланд участвовала в маршах "Правого сектора". Она была соавтором подавления "Конвоя свободы", который протестовал против закручивания гаек. У шоферов отобрали грузовики, арестовали счета, выставили какими-то пропутинскими бунтовщиками.

«В этот день я думаю о моих прародителях Михайло и Александре Хомяк. Они всегда были благодарны Канаде за убежище и всю жизнь усердно работали, чтобы вернуть свободу и демократию Украине. Горжусь возможностью почтить сегодня их память», - писала Христя Хомяк совсем недавно.

Так что кандидатура для главы НАТО самая подходящая.

Ведь кроме США, Британии и Польши в основном сегодняшние члены НАТО раньше были союзниками Гитлера...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как армия стала ополчением
Как армия стала ополчением
05.11.2022
"Через месяц и не больше кончится война"
"Через месяц и не больше кончится война"
30.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин продлил мораторий на выплаты по советским вкладам (0)
Пенсионеров еще недограбили (0)
НАТО возглавит внучка нациста (0)
Киев готовит эвакуацию трех миллионов горожан (0)
Офис Зеленского призывает расширить географию конфликта (7)
Что есть человек? Сила воли (0)
Как армия стала ополчением (0)
Клуб юных моряков потихоньку умирает, как и умирают корабли, изгнанные из Москвы (2)
Бег (5)
Прибалтика хочет прикрыть для России окно в Европу (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss