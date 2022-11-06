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Московский листок

Пенсионеров еще недограбили

Опубликовано 06.11.2022 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Пенсионеров еще недограбили

Россияне с крупными банковскими вкладами могут потерять соцвыплаты и субсидии, пишет правительственная "Российская газета" со ссылкой на РИА Новости.

Для получения соцвыплаты доход семьи при расчете на одного человека должен быть ниже прожиточного минимума, банковские вклады и - обратите внимание - имущество при этом также учитываются.

Юрист отметила, что вклад в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты - одного прожиточного минимума. В противном случае государство может потребовать вернуть выплаты.

Как я понимаю, если денег на возврат выплат нет, то государсво может потребовать и имущество в зачет долга? А что?

То есть государство, не обеспечив граждан мало-мальски достойными пенсиями, за исключением чиновников, у которых своя пенсионная система, теперь накладывает лапу и на собственные сбережения граждан, и даже на их имущество...

 А.Б.



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