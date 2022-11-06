Путин продлил мораторий на выплаты по советским вкладам

Приостановку выплат по советским вкладам продлят до 1 января 2026 года. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Советским вкладчикам планировали дать компенсации за потерянные вклады в Сбербанке, которые содержались там до лета 1991 года. Компенсировать гражданам эти потери предписывает Федеральный закон от 10 мая 1995 года. Но в федеральном бюджете средств на это найти не удается: с 2003 года мораторий на выплаты по таким вкладам устанавливают ежегодно.

Согласно пояснительной записке, по состоянию на 2023 год долг перед советскими вкладчиками оценивается в 62,7 триллиона рублей, в 2024 году он составит 65,6 триллиона, в 2023 году - 68,2 триллиона.

Суммы, которые нужны для компенсации советских вкладов россиян, в семь раз превышают объем всего федерального бюджета.

Это и те деньги, которые были использованы для приватизации государственной собственности СССР, крупнейшего разграбления государства в истории человечества.

Ну и ясно, что такое закон в бандитском государстве: еще в 1995 году принят закон, требующий компенсировать украденное - и на наго ежегодно уже почти 30 лет накладывается мораторий.

А.Б.