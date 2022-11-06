Прошу прислать в Камышин святую инквизицию...

Седьмой год ходит с заявлениями и жалобами по властным кабинетам директор нашего завода. Я уже писал об этом случае. Предприятие давно закрыли, а перед этим для заводчан был построен кооперативный дом. И когда он был ещё не заселен, районный префект попросил дать временное пристанище отделению местной милиции. Просьбу завод выполнил. Прошли годы, люди в погонах не хотят покидать этот бесплатный приют, а это 12 квартир. А жалобщика направляют от одной двери к другой.

И так по всей стране, в поисках справедливости люди ходят годами от одной служебной двери к другой. Во властных структурах тем временем прикрывают друг друга, подстраховывают. Конспирация и взаимовыручка в этих конторах не хуже, чем в подпольной организации. От кого же скрывают в этом закрытом правящем сообществе внедренное здесь кумовство, коррупцию, нарушение статей Конституции страны? А от простого народа, слугами которого они якобы числятся.

Произвол местных чиновников достиг у нас высшего предела. Они торгуют землей, различными разрешениями. Берут откаты и взятки. При советской власти этот преступный промысел пресекали на корню. Были райкомы, обкомы, существовал народный контроль, помогала пресса. Найти теперь управы на этих правителей почти невозможно. И наши граждане для разрешения своих вопросов, которые чиновники мурыжат годами, стали обращаться к зарубежным авторитетам.

Вот город Киселёвск в Кузбассе покрыла угольная пыль, вплотную к жилым домам стал подступать подземный пожар. Под городом стал гореть уголь. Пожар начался на территории шахты «Киселёвская». Городская администрация отчиталась о ликвидации возгорания, но местные жители утверждали обратное, из-под земли продолжал идти дым.

Удивительно то, что попутешествовав по нашим властным кабинетам, горожане обратились за помощью, аж к премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Рассказали ему, что в городе ведется добыча угля открытым способом, угольные разрезы работают в черте города. По дорогам общего пользования ходят «БелАЗы» с углем. От работы угледобывающих предприятий на город опускается черная угольная пыль. Горожане рассказали, что живут в зоне экологической катастроф, во многих семьях есть больные или умершие от рака, в некоторых районах города отсутствует чистая вода. Не раз обращались за помощью к президенту РФ, но не получали ответа. Про жителей этого шахтерского уголка как будто забыли. Мы не сделали никому ничего плохого, так почему же мы живем в таких невыносимых условиях?». Среди главных проблем горожане называют нежелание местных властей услышать жителей.

И попросили горожане Киселевска премьер-министра Канады Джастина Трюдо предоставить им статус беженцев и убежище, так как считают, что климат Сибири и Канады схож. Люди уверены, что смогут прижиться в чужой стране, а в своем регионе власти не слышат их просьб о помощи.

Власти Кузбасса сразу отреагировали на обращение горожан к канадскому премьеру. Стали заниматься переселением людей с опасных территорий ни в Канаду, а в новое жилье, удаленное от разрезов. Началась борьба с незаконной перевозкой угля по городским улицам. На всех промышленных предприятиях Кузбасса усилили экологические программы. Обращение сработало.

В нынешние дни проявился ещё одна похожая история в деревне Верхний Карбуш Омской области, построенной в давние времена немцами-переселенцами. В начале 2021 года селяне обратились с просьбой, к самой Ангеле Меркель, попросили помочь им с ремонтом главной улицы поселения. В офисе канцлера обращение не оставили без внимания. представитель властей ФРГ Надин Вахтер в ответном письме посочувствовала жителям поселения, но отметил, что Меркель не может решить их проблему.

И ответил на это обращение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Абсолютно оправдан гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры».

Местная власть засуетилась. На ремонт дороги, из-за которой омичи обращались к Меркель, выделили деньги, нашли подрядчика. И 4 ноября состоялся официальный пуск этой дороги. Картина шикарная, все подъезды заасфальтированы, откосы ровные, ливневки, пешеходники». Помимо дороги, провели новый водопровод в деревню. Очевидно, напугало обращения жителей деревни к Меркель власть, стыдно стало. Сельчане отправили письмо с благодарностью экс-канцлеру Германии и с приглашением приехать на открытие дороги. Сколько лет грязь топтали, а тут асфальт. Хоть памятник бывшему канцлеру создавай, хотя в этой истории работало только её имя.

Когда добиваются справедливости коллективно, ещё кое-что получается, а если действуют в одиночку, то пропащее дело. Вдова Светлана Александровна Шульц из Камышина вместе с тремя малолетними детьми ютилась в бывшей сушилке разваливавшего общежития. Дом пережил пожар, обвал крыши, но только после того как рухнула стена, вышло заключение комиссии, что здание подлежит капремонту или сносу. Долгое время, Светлана Александровна пыталась решить вопрос с переселением на местном уровне. Семь лет она бессмысленно обивала пороги кабинетов, отправила 71 письмо всевозможным адресатам, а соседи по дому добавили еще 150 посланий. Адресаты писем — президент, премьер, администрация Волгоградской области, администрация Камышина, разнообразные коммунальные службы. Но всё безрезультатно. Просто эти люди не очень-то интересовались судьбой семьи Светланы и остальных 67 жильцов разваливающейся общаги. Из центра письма возвращались с пометкой «рассмотреть на местном уровне». И получался замкнутый круг.

Пришла Шульц в очередной раз на прием к мэру города и после неласковой встречи, пригрозила, что напишет президенту и премьеру. Мэр расхохотался: «Проверять твои дебильные письма спустят сюда, в Камышин. И этим будут заниматься мои ребята. Пиши хоть папе римскому».

И по совету мэру города Светлана написала письмо папе Римскому. «Уважаемый Бенедикт XVI!, если Вы не считаете само нахождение человека в высших эшелонах власти и «Единой России» освобождением от наказания за грехи, то прошу прислать в Камышин святую инквизицию или специалистов по изгнанию бесов для вразумления наших чиновников и наставления их на путь истинный.

Вся надежда только на Вас. Больше писать некому. Не удастся докричаться до Вас, пойду на смертный грех - самосожжение. Может, тогда на наш забытый Богом город и беды простых людей хоть кто-то обратит внимание»

Очевидно, не удалось папе Римскому изгнать бесов из тел наших чиновников. Дом на улице Молодёжной снесли. Светлана Шульц нового жилья не получила. Она с детьми снова в общежитии. Говорит, так власти мстят ей за рьяное отстаивание своих прав. К сожалению, сейчас судьба этой семьи потерялась во времени.

А приняла на себя грех по самосожжению женщина из Нижнего Новгорода, журналистка Славина.

Говорить правду у нас возвели в ранг преступления, но не каждый способен молчать. 2 октября 2020 года не выдержала главный редактор нижегородского издания «KozaPress» Ирина Славина и совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов она скончалась на месте. Накануне в квартире журналистки прошел обыск в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города. Славина проходила по этому делу всего на всего свидетелем.

Как рассказывала перед смертью сама Славина: «В 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, соскочила с постели, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России». Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства.

Друзья и коллеги Славиной рассказывают, что она пользовалась большой поддержкой в городе: знакомые оказывали ей юридическую помощь и собирали деньги на оплату штрафов. Она успела поработать в трех местных нижегородских изданиях, но в итоге «уволилась и осталась с волчьим билетом». В регионе больше не осталось редакторов и СМИ, которые рискнули бы её взять на работу. Тогда Ирина создала собственный голос — независимый портал «Koza.Press», одновременно в нем совмещала работу издателя, редактора и журналиста. Портал существовал на пожертвования читателей.

Ирина не боялась писать о коррупции, махинациях с госзакупками, уголовных делах по политическим мотивам. Ее пытались запугать: дважды неизвестные резали шины автомобиля, били лобовое стекло, подсовывали соседям клеветнические листовки, в которых обвиняли журналистку в оправдании терроризма. Но полиция не хотела искать виновных, а потом силовики взялись за саму Ирину.

В 2019 году «Koza.Press» поднималось на вторую строчку по цитируемости в регионе. Издание стало влиятельным в Нижнем Новгороде. Для выживания этого портала, приходилось подрабатывать в других редакциях, а по ночам, журналистка была вынуждена подрабатывать вязанием.

Последние годы она жила под постоянным давлением. Ее вызывали в полицию и выписывали все новые административные протоколы. Она не признавала себя виновной ни по одному из заведенных на нее дел. Однако ей регулярно присуждали огромные штрафы, которые было нечем оплатить. На пять тысяч рублей из-за того, что она рассказала о форуме «Свободные люди». Потом ей назначили штраф в размере 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Суды продолжились, ещё штраф в 65 тысяч рублей. Она написала в «Козе» о руководителе секции самбо в городе Кстово, который, несмотря на то, что болел ковидом, продолжал контактировать с людьми.

Ирина пошла на самосожжение не от слабости. Она была сильнее двенадцати мужчин, которые ворвались в 6 часов утра к ней домой. Как ни больно это признавать, Ирина пошла на самосожжение совершенно сознательно. Это ее обращение ко всем нам. Ирина рассказывала о творящемся вокруг беззаконии, помогала другим. Каждую несправедливость, каждое несчастье, она воспринимала как свою боль. И самосожжение она совершила ради других, чтобы привлечь внимание к тем страшным проблемам в стране, с которыми сталкивалась не только она.

Вот еще один человек тратит свою жизнь на поиски справедливости. Это Вера Васильевна Шихова с Кузбасса, у неё тоже нужно учиться стойкости и мужества. Она не может смириться с тем, что в нашем государстве нельзя добиться правды, она борется за судьбу своего сына, Александра. Он был шахтером. В августе 2010 года, канат, которым Александр прикрепил вагон к лебедке, лопнул. Очевидно, истерся от длительной эксплуатации, а хозяин шахты экономил, не стал раньше его менять.

Александра захлестнуло за ногу обрывком каната, подняло в воздух, прокрутило и шваркнуло о бетонное покрытие. Как показали потом независимые экспертизы, у Александра было семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговая травма, травматическое заболевание головного мозга, разорваны связки с обеих сторон левого коленного сустава.

Если бы все это было зафиксировано в медицинском документе, начались бы серьезные проверки на шахте. Чтобы избежать этого, травмированного доставила в больницу не на машине скорой помощи, которая курсирует рядом с шахтой, а на простой легковушке, выделенной, специально руководством предприятия. Был, очевидно, заранее согласован диагноз, всего на всего рвано-ушибленная рана левого коленного сустава — и всё. Короче говоря, свои люди – сочтемся!

Александр Шихов сейчас является инвалидом, практически не способным к самостоятельному передвижению и к какой-то самостоятельной трудовой деятельности. И вот мать больше десяти лет борется за судьбу своего сына. В 2013 она более четырех месяцев жила на лавке напротив приемной президента РФ, защищая сына уже в московских инстанциях.

В Министерстве Труда и Социальной Защиты её выслушали, и только. В приемной президента тоже самое. Выяснилось, что все обращения и письма, которые подавала Шихова, бесследно пропали.

Чиновники встали единой скалой и, вопреки фактическим обстоятельствам, повторяли, как один - никаких нарушений в деле травмированного шахтёра не допущено.

Летом 2014-го Шихова снова едет в Москву, но через 10 дней после приезда Вера Шихова была задержана у приемной президента, её затолкали в легковую машину и поехали на Родину. Как особо опасного преступника ее сопровождали шесть человек, ещё одна машина рядом. Ей заявили, что они являются судебными приставами из Прокопьевска и обязаны доставить Шихову в прокопьевский суд.

Ей были предъявлены обвинения в клевете на председателя МСЭК Ирину Чулянчик, той самой, что настаивала на 80% трудоспособности для шахтёра-инвалида. Суд Шихову все - таки оправдал, а прокопьевская МСЭК, как и прежде, признал сына трудоспособным и отказалась, подключать к делу документы о травме позвоночника.

И опять Вера Васильевна в 2015 году отправилась в Москву. И задержалась здесь в течение одного года и трёх месяцев. Сначала проживала на скамейке в парке напротив приемной президента РФ. Позже, в августе 2015 г., она переехала на скамейку у Останкинского пруда возле Телецентра, поближе к прессе, искала информационную поддержку. Здесь застала её зима. На скамейке под плёнкой, и в 20-ти градусные морозы. Шихова чтобы согреть скамейку, накрытую полиэтиленом, жгла свечи. Прохожие иногда приносили ей горячую еду, тёплые вещи. Церковь, которая находилась недалеко, ежедневно снабжала кипятком. Жизнь на зимней скамейке негативно отразилась на здоровье Веры Васильевны: отёки, разрыв межпозвонковых шейных дисков.

И вот опять суд, теперь уже Тверской в Москве. Он назначил два штрафа Шиховой, по 10 тысяч рублей. Судья Ольга Затомская признала ее виновной, несмотря на противоречия в показаниях полицейских, которые задерживали Шихову. На заседании один из них заявил, что во время одиночного пикета женщина и неизвестный мужчина держали вместе один плакат. Другой сказал, что Шихова и этот же человек держали два разных плаката. Сама Шихова утверждает, что в тот момент вокруг нее бегал незнакомец, у которого был в руках свернутый листок бумаги.

В октябре 2016-го, Шихова вынуждена была прервать пикет, нужно было срочно ехать в Прокопьевск, к сыну. Состояние его здоровья резко ухудшилось.

19 сентября 2022 года Шихова опять в Москве, она продолжает бессрочную акцию протеста в защиту сына-шахтёра. В одиночку больше десяти лет борется она против прикрывающих друг друга, бюрократических слоев нашей власти. А пока сын инвалид и его мать вынуждены существовать на её пенсию в 11 тысяч рублей. Много у нас таких семей, которые не в силах побороть укоренившиеся вокруг бесправие. И живут в нищете.