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Московский листок

Что надо делать при сплочении?

Опубликовано 06.11.2022 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

кпрф зюганов
Что надо делать при сплочении?

Читаю газету "Правда" и на душе тошно. Почти в каждой газете Геннадий Андреевич проповедует праздники. А их в Советское время было достаточно, но лидер КПРФ не забывает и праздники капиталистической России, тем более теперь Россию вернули в дореволюционный период. Отмечают праздники дореволюционной России, Советского Союза и снова России при возврате в капитализм. И на всех праздниках он делает доклад применительно к тому времени.

Коммунист не побрезговал принять участие в праздновании XXIV Всемирном Русском Народном Соборе - одним из многих церковных праздников. Истинному коммунисту можно было и проигнорировать это мероприятие, это было 25 октября. Рабочий день, а Геннадий Андреевич на церковном мероприятии. Это помогло улучшить жизнь народа или националисты не стали обстреливать территории перешедшие под юрисдикцию России? А зарплата выплачивается полностью и это не единичный случай не только с лидером КПРФ такова политика в думе.

Выступая вспомнил президента, который держал слово в Рождество Пресвятой Богородицы в Великом Новгороде и призвал всех нас сплотиться во имя новых побед во имя сохранения государственности России. Все кто выступают на народ призывают к сплочению. Как это сплочение может выглядеть в реальности? Взяться всем за руки и ждать милости от природы. Или всем выйти на улицу и прославлять настоящую власть? Кто нибудь может толком объяснить что надо делать при сплочении или ничего не надо делать, а только скандировать лозунги и призывы Геннадия Андреевича. От этих речей ничего в стране не меняется. Как жил народ в нищете так и живёт, как воровали чиновник так и воруют, как вывозили чиновники миллиарды долларов за пределы страны так и вывозят. При этом все на местах никого не снимают с должностей и не судят.

На днях рано утром на радио слушал С.Мардана. Он пригласил на разговор только что вернувшегося из Луганской области военного эксперта. Страшные вещи говорил. Есть подразделения которые одеты в лахмоться. Не обеспечен жизненный уровень военных. Нет зимней одежды и так далее. А министр доложил президенту, что всё нормально положенное обмундирование получено военнослужащими по нормам. Президенту не докладывают об истинном положении военнослужащих, да никто из больших чиновников не знают положение дел в войсках. И ещё было сказано, что большинство чиновников мало интересуются положением на войне, при Сталине они бы были расстреляны. Когда же этот хаос в стране закончится? Никто не знает и будет ли конец. Дела на фронте идут не очень хорошо, а лидер КПРФ справляет церковные праздники, других забот у него нет.

Откуда у лидера КПРФ берутся такие мысли. Например, "Главное изобретение нашего народа - это централизованное государство". Государство строит лидер, которого народ поддерживает. Мог ли народ без В.Ленина и И.Сталина построить сильное государство. Не заключи Ленин Брестский мир ещё не известно была бы целой Россия, хотя мир был кабальный. Немцы попытались вспомнить Брестский мир и организовали новую бойню. Думали пройти до Урала как и сейчас некоторые думали пройти Украину до Польши. Не прошли и Москву, и только И, Сталин смог вбить осиновый кол в крышку гроба Германии. Сейчас так не получится. Наша армия буксует потому что она не была подготовлена к военным действиям. Руководство, в том числе и министр обороны, не думали, что НАТО и США возьмут Украину на прокорм. НАТО под руководством США бросили под свои знамёна нас на просторах Украины. Вспомнил Радонежского, Кутузова, но забыл сказать о подвигах Горбачёва, Ельцина и последующих президентов, да и самого себя - полковника тайного.

Геннадий Андреевич во всех докладах и выступлениях представляет себя как постороннего человека, случайно заехавшего в Россию. Вот он говорит: "У левопатриотических сил были предложение и возможность создать мягкую силу, но русофобия и антисоветизм, которые разгулялись внутри страны, не позволили нам это сделать". Значит он себя не признаёт коммунистом. Им не позволили... А чем вы занимались, когда русофобы готовили переворот? Да и сейчас либералы не думают сдаваться и никто их не выгоняет с насиженных мест. Миллиарды долларов кто выводят к нашим врагам? А вы молчите и занимаетесь праздниками, венками и цветочками. Как раз время для этого подходящее.

"Каждый военный гражданин и каждый здесь сидящий должны осознать, что ракета от Харькова до Москвы пролетит за 4 - 5 минут". Геннадий Андреевич попутал сидящих в зале простых граждан с руководством страны. Надо им об этом рассказывать а не простому народу. Что от нас зависит?

"Мы должны также избежать атомного шантажа. На Запорожской АЭС шесть атомных реакторов". А как народ может избежать этого шантажа, а может и не шантажа. Это вы должны обратиться не к церкви, а к руководству страны. На самом деле вы несёте детский лепет, ведь от народа у которого нет лидера ничего не зависит. И снова: "Мы обязаны максимально сплотиться для решения этих проблем". Ну наконец объясните нам простым смертным что значит "максимально сплотиться"? И для чего сплотиться? Выйти на улицу всем вместе как сейчас во Франции, но вы же сами запретили. Да и лидера у народа нет.

И снова о годовщине. "Мы отмечаем 104 - ю годовщину со дня основания Ленинского комсомола". Кто это "мы"? Я не отмечаю. Есть другие проблемы. Г.Зюганов пишет новую статью в газете "Правда" № 121 "Слава героическому Ленинскому комсомолу". У него других проблем нет. А кто знает о комсомоле? И есть ли он сейчас? Никто их не видит и не слышит, один Геннадий Зюганов, который живёт не известно где. Живёт старым веком, вот только зарплату получает в нынешний век и не жалуется в отличие от народа.

"Плечом к плечу со старшими товарищами - коммунистами комсомольцы возродят социальные завоевания трудового народа, достигнутые Великим Октябрём". Думаю что Геннадий Андреевич себя к этим коммунистам не относит. 32 года говорит об одном и том же, а социальных завоеваний как нет так и нет, и к этому дело не идёт.

"В этот день я (Геннадий Андреевич) поздравляю комсомольцев всех поколений с праздником - с Днём рождения Ленинского комсомола!". Но вы же сами похоронили его в начале девяностых, когда был расстрелян Верховный Совет. И не только похоронили Ленинский комсомол, но и Ленинцев - коммунистов. Где сегодня найти и хотя бы посмотреть на Ленинских комсомольцев и коммунистов? Ведь властью руководят либералы, а они далеки от коммунистов, но вы с ними согласны и говорите об этом открыто.



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