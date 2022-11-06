Нацистский дидусь будущего генсека НАТО

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается со Сбером, вот Тинькофф. https://www.tinkoff.ru/collectmoney/c...

Повторюсь: стало больше комментариев, в том числе содержательных, а вот посещаемость снизилась. По большому счету, неважно, монетизации все равно нет, но хотелось бы все же расширять аудиторию понемножку. Помогайте с репостом?

Ну и предложения тоже принимаются, конечно. Вот предложили пользоваться телесуфлером. То есть чтобы не видно было, что я читаю свои тексты, только что подготовенные мной, с рабочего компьютера, а чтобы казалось, будто я все это выучил наизусть или просто говорю "как по писаному" из головы. Я думал, что нашим-то зрителям всем ясно, как это делается, и что создавать эту иллюзию для вас не требуется. Но если нужно - давайте проголосуем, я закреплю вопрос в комментах, прямо здесь: (+) за телесуфлер, (-) - не надо.

Итак, сначала без комментариев.

- США направили военные самолеты в сторону Ирана

- Трамп выразил сомнение, что США смогут просуществовать еще два года под властью Байдена

- Стремоусов заявил о подготовке ВСУ к наступлению на Херсонскую область и стягивании войск

- На севере Запорожской области создают укрепрайоны

- Британия и Япония намерены подписать военный пакт для укрепления сотрудничества с США

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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