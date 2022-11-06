Одессу больше никто не основал. Сама как-то...

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Власти Одессы начали снос памятника Екатерине II и другим основателям города. Об этом говорится в объявлении на заграждении вокруг скульптурной группы.

«Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы».

Правильно, никто не основывал Одессу, сама как-то основалась.

А то подумает кто, что от колонизаторов может быть что доброе.

Хотя в общем, что Екатерина, что Дюк Ришелье москалями особо не были, вполне себе жители стран Евросоюза.

Можно еще и переименовать, например, в Черноморск, по литературному произведению. Очень было бы в стиле происходящего.

Или в Хаджибей, по прежнему наименованию.

Действительно, была турецкая деревенька, какого рожна из нее москали какую-то Одессу сделали?