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Московский листок

Одессу больше никто не основал. Сама как-то...

Опубликовано 06.11.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

Власти Одессы начали снос памятника Екатерине II и другим основателям города. Об этом говорится в объявлении на заграждении вокруг скульптурной группы.

«Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы».

Правильно, никто не основывал Одессу, сама как-то основалась.

А то подумает кто, что от колонизаторов может быть что доброе.

Хотя в общем, что Екатерина, что Дюк Ришелье москалями особо не были, вполне себе жители стран Евросоюза.

Можно еще и переименовать, например, в Черноморск, по литературному произведению. Очень было бы в стиле происходящего.

Или в Хаджибей, по прежнему наименованию.

Действительно, была турецкая деревенька, какого рожна из нее москали какую-то Одессу сделали?



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Всего комментариев к статье: 1
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sessareelm написал 06.11.2022 22:44
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