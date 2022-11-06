Одессу больше никто не основал. Сама как-то...

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Власти Одессы начали снос памятника Екатерине II и другим основателям города. Об этом говорится в объявлении на заграждении вокруг скульптурной группы.
«Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы».
Правильно, никто не основывал Одессу, сама как-то основалась.
А то подумает кто, что от колонизаторов может быть что доброе.
Хотя в общем, что Екатерина, что Дюк Ришелье москалями особо не были, вполне себе жители стран Евросоюза.
Можно еще и переименовать, например, в Черноморск, по литературному произведению. Очень было бы в стиле происходящего.
Или в Хаджибей, по прежнему наименованию.
Действительно, была турецкая деревенька, какого рожна из нее москали какую-то Одессу сделали?
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sessareelm написал 06.11.2022 22:44