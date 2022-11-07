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Московский листок

Рабом становятся добровольно и охотно

Опубликовано 07.11.2022 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

революция рф

С праздником вас поздравит Александр Харчиков:

https://www.youtube.com/watch?v=mt8A1_FgvjA&t=1s

А я предлагаю поговорить о рабах.

Комментируя трусость современных мужчин, комментатор одной из моих статей апеллировал к «Краткому курсу античной философии» Е.Н. Прониной, в котором Пронина привела размышления римского философа-стоика Сенеки:

«Сенека отводил духу и его свободе главенствующую роль в жизни человека. Он был решительным противником любого добровольного рабства, провозгласив: «Нет рабства позорнее добровольного» [162]. Добровольным рабством он считал полную зависимость человека от своего тела. Тот, кто является рабом своего тела, обременяет себя страхами, заботами и обречен на позор. Рассматривая взаимоотношения тела и духа, Сенека отмечал, что человек, достигший полноты власти над плотью, способен проявлять невообразимую силу духа. Он призывал угождать телу лишь настолько, насколько это необходимо для поддержания его крепости. Избыточное внимание к телу ведет к изнеженности, слабости и размягчает душу. Внимание к телу, удовлетворение его потребностей оправдано только при том условии, если это способствует укреплению духа. Величие стоического духа проявляется в господстве человека над своими страстями.

Говоря о рабстве социальном [163], Сенека противопоставлял внутреннюю свободу внешней зависимости тела. Он отмечал, что рабство не проникает в человека в целом. «Тот, кто думает, что рабство распространяется на всю личность, заблуждается: ее лучшая часть свободна от рабства. Только тело подчинено и принадлежит господину, дух же сам себе господин…» [164]. Душа принадлежит самой себе, господин не может ее продать или купить, подобно телу. Таким образом, Сенека подчеркивал, что рабство – это состояние тела, а не души.

В трактате «О благодеянии» он писал, что в раба заложены те же начала гордости, чести, мужества, великодушия, какие «в душе дарованы и другим существам, каково бы ни было их общественное положение» [165]. Истинное благородство зависит не от рождения, а от добродетели, которая доступна всем. Об этом свидетельствует то, что нередко господа в этом отношении стоят ниже своих рабов, добровольно пребывая в полной зависимости от своих страстей – похоти, жадности, честолюбия.

Сенека дал собственную формулировку «золотого правила» этики: «Обращайся с подчиненными так, как хотелось бы тебе, чтобы поступали с тобой те, которые выше и сильнее тебя».

Главного врага свободы Сенека видел в теле человека, а его душу он считал оплотом человеческой свободы. Состояние души зависит не от материальных благ, а от особого отношения человека к своему настоящему, прошлому и будущему, а также к жизни в целом. В духе греческого стоицизма римский стоик проповедовал пассивность, при которой человек примиряется со всем происходящим вокруг. «Мы не можем изменить мировых отношений. Мы можем лишь одно: обрести высокое мужество, достойное добродетельного человека, и с его помощью стойко переносить все, что приносит нам судьба, и отдаться воле законов природы» [167]».

Конечно, подавляет мудрость этого Сенеки, но начинаешь присматриваться к его видению мира, и возникают вопросы, к примеру, к его уже суммирующему выводу: «Нет рабства позорнее добровольного», - с которым (особенно – с позорностью) как бы и трудно не согласиться, но ведь и этот вывод вызывает вопрос: а разве бывает рабство не добровольное?

Ну, как же, - скажут мне, - вот, к примеру, заковали тебя в цепи и кнутом заставляют работать – разве это по твоему желанию? Простите, но у данного раба есть альтернатива – он может делать то, что его заставляют делать, или умереть. Но выбирает-то из этих двух вариантов сам раб! Да, человеческие массы, как и практически все животные, боятся боли и смерти – это так. Но это никак не связано с выбором человека стать рабом, потому что во всех случаях рабом человек становится добровольно.

Сенека, не вникнув в сущность раба – в истинные причины, почему человеку нравится рабство, припутал в свои объяснения душу, не поясняя, а как это работает? Для меня, напомню, научного руководителя «Института бессмертия жизни», Душа – это реальная физическая сущность, как, например, рука или сердце. А для Сенеки душа – это «нечто невнятное, чем можно объяснить непонятное». В результате такое «объяснение» годится, чтобы с умным видом поболтать на «возвышенные темы», но не имеет никакого практического значения для понимания проблемы.

Смотрите, Сенека видит, что рабом становятся, в том числе, добровольно и охотно, и объясняет это тем, что рабами становятся по причине дефекта души. А дефект души, якобы, вызван неправильным отношением человека «к своему настоящему, прошлому и будущему, а также к жизни в целом». А как правильно относиться к прошлому, будущему и к жизни в целом?

По Сенеке, необходимо примиряться со всем происходящим вокруг!

И всё?! То есть на тебя надели оковы, ты с этим примирился… и стал свободен?

Нет, ребята, это как-то сильно просто.

Будучи в те времена весьма богатым человеком, по нашим меркам, миллиардером, Сенека никогда не испытывал страха умереть без элементарного – без еды и от холода. Посему к вопросу о добровольности рабства и вообще к причинам рабства он не знал, как подойти, посему и привлёк универсальное «объяснение всего» с помощью «души». Но дело не в душе, действительно нет необходимости заставлять человека стать рабом – люди в своей массе, за редким исключением, сами стремились, а сегодня, как никогда, стремятся стать рабами. Сами стремятся! Причём, по одной той же причине - ввиду неумения самостоятельно обеспечить своё физическое существование, обеспечить, словами Сенеки, «потребности тела».

На самом деле «невыносимость рабства» - это умничанье профессиональных болтунов, которые, кстати, сами являются рабами своих авторитетов, тупо подчиняясь их идеям. Ну, смотрите, вы сумеете доказать, что волк в дикой природе более счастлив и доволен жизнью, нежели собака, или волк в зверинце? Кто сказал, что негр на плантациях в США был более несчастен, нежели в дикой Африке?

Я считаю энциклопедией русской народной жизни второй половины XIX века «Письма из деревни» А.Н. Энгельгардта. В описываемое им время крестьянские массы России только освободились от крепостной зависимости, которая русской интеллигенцией безусловно считалась рабством. Но это освобождение крепостных шло не по требованию снизу - не по требованию самих крепостных, а в качестве реализации идей «наиболее передовых» царских чиновников России – «чтобы было как на Западе». Ну и под аплодисменты бездельной интеллигенции.

И вот Энгельгардт, живя рядом с русским крестьянством, фиксировал, что массы уже свободных крестьян, работающих на своих наделах, мечтали снова стать слугами помещиков и любых бар, причём, согласны были быть в этом статусе даже за мизерную оплату труда сверх кормления барином их и их семьи. И если эти крестьяне были слугами при усадьбе помещика, то за эту мизерную оплату выполняли тот же и даже больший объём работ, что и свободный крестьянин, который в урожайный год мог заработать несравненно больше этого раба. Почему же они рвались в рабы?

Потому, что у барина не надо было думать, как обеспечить свою семью, чтобы она не померла с голоду. Барин, хозяин раба об этом думал. «Одни богатеют, а другие, менее старательные, менее ловкие, менее умные, беднеют, и, обеднев, бросают землю и идут в батраки, где всякому найдется дело, где всякий годен за чужим загадом», описывал ситуацию Энгельгардт.

Ещё интересный момент. В России неурожаи не были в диковинку и случались очень часто на протяжении всей её истории, но пока было крепостное право, не было голода - не было голодных смертей. Голод начался с отменой крепостного права - после этого «освобождения» неурожайные годы сопровождались и голоданием миллионов крестьян, и повышенной их смертностью. Причина проста - богатство помещика определялось числом его крепостных, посему как бы помещик их и ни эксплуатировал, но главным для него оставалось сохранение и приумножение их числа. Помещик страховался от неурожаев запасами хлеба и не допускал смерти крепостных от голода. Не стало помещика – крестьяне в алчности распродали страховые запасы хлеба.

Для интеллигентствующего болтуна рабство - это какое-то страшное несчастье, а для не очень умного человека, не уверенного, что он на свободе обеспечит жизнь своего тела собственным умом, рабство - это в первом приближении гарантированная жизнь.

Энгельгардт сообщал, что и среди формально свободных крестьян было мало способных жить собственным умом - мало способных лично придумать, как обеспечить свою и своей семьи жизнь. Такие крестьяне в деревнях следили за теми, кто это умел это делать, - кто умел думать., как выжить. И когда думающие этой деревни начинают пахать, а за ними выезжают на поля и те, кто думать ленится, думающие поехали сеять, и за ними потянулись и глупые.

Таким образом причинно-следственная связь того, почему человек желает рабства, выглядит так. В конце цепочки страх не обеспечить свою жизнь самостоятельно – он загоняет человека в рабство. Причина этого страха в неспособность человека думать, его низкая культура – неспособность его использовать для обеспечения свой жизни необходимые знания, накопленные человечеством. И вследствие этого человек становится рабом, согласным выполнять всё, что прикажет хозяин, в обмен на оговоренную от хозяина плату.

Что важно понять: в образе мысли раба главное - хозяин ему должен! Я не очень ценю изобретателей афоризмов, но в данном случае Ежи Лец точно отобразил мечту раба, надо думать, его собственную: «Мечта раба: рынок, на котором можно покупать хозяев». Тех хозяев, которые как можно больше рабу дадут. Если говорить более приближёнными к нам понятиями, то мечта раба – устроится у нужного хозяина, который будет ему должен максимально много по сравнению с другими хозяевами. При установленных в обществе правилах свободы для рабов, раб легко покидает (предаёт) хозяина, который ему мало даёт, и перебегает к тому, кто будет должен рабу больше.

Мечта свободного человека – не иметь никаких хозяев, мечта раба – иметь глупого хозяина, которые даёт много, а требует мало.

И разница между рабом и свободным человеком не в их душе, а во взгляде на жизнь: свободный человек сам должен обеспечить себя, а раба хозяин должен обеспечить!

И большевики, к их несчастью, не уничтожили, а притащили из царизма в необходимый человечеству коммунизм дебильный марксизм, и на марксизме развили идеологию рабства – идеологию того, что всем рабам СССР хозяин – социалистическое и коммунистическое государство - должен всё! Раб только обязан к хозяину устроится на службу по своим способностям, а от хозяина получать по своим потребностям.

В результате в СССР свободные люди были не способны обеспечить эту ораву тупых рабов, устроившихся «по способности» и часто ничего не обеспечивающих, - рабов, которые вопили и недовольны были хозяином за то, что он их не обеспечивает колбасой «по горло» и импортными шмотками «вдоволь». То, что раб обязан был участвовать в создании колбасы и импортных шмоток, рабу и в голову не приходило: он делал то, что ему указывали делать на работе, на которую он устроился? Делал! Какие к нему претензии?

Но всё это следствие и способ отличить раба от свободного человека, а причина рабства – в глупости человека. Раб может без проблем запомнить и в нужное время воспроизводить сотни тысяч слов, но в массе он, кроме болтовни, не способен использовать знания этих слов в жизни, посему не способен самостоятельно обеспечить свою жизнь. Хозяин должен ему эту жизнь обеспечить.

Я называю и предлагаю всем называть «культурой» не дрыгоножество на сцене, а способность использовать максимум знаний, накопленных человечеством. Так вот, основа рабской глупости – низкий уровень культуры данного человека, а уж этот низкий уровень обусловлен в некоторых случаях природной глупостью человека, но в большинстве своём в старые времена – только ленью. Нежеланием человека узнавать лично, как использовать знания в проблемах, которые перед ним вставали, и перекладыванием решения этих проблем на хозяина.

В наше время к лени добавилось и латинское образование, которое подменяет культуру человека запоминанием знаний, без требования уметь эти знания использовать. Образование - это умение найти верное решение в как можно большем числе сложных жизненных ситуаций, а современное образование не просто не учит этому, а и начисто отбивает природные способности.

Таким образом, оспорю Сенеку, основа рабства – ЛЕНЬ.

А сегодня - и современное ОБРАЗОВАНИЕ.

 

P.S. Меня спрашивали, как помочь, Александру Харчикову деньгами, я запросил его и получил ответ, который сегодня, к празднику повторяю и одновременно сообщая, что у Александра онкология, а поддерживать с нею жизнь – сами понимаете:

«Спасибо, товарищи!

Через Сбербанк на карту MOMENTUM R номер:

5336 6901 4030 5568

действительна по 11/22, Харчиков Александр Анатольевич.

Если не окочурюсь, то продлю в конце ноября. Мучиться надоело. В интернет только вечером на час захожу. Сколько приходиться заниматься выбиванием лекарств, катанием в диспансеры и и т. д. - дундуки во всех социальных сферах... Творческая работа на этом свете только и держит.

С уважением Александр».

 



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