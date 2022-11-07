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Московский листок

Сегодня самый трагичный день 7 ноября в нашей истории

Опубликовано 07.11.2022 в разделе комментариев 0

революция марксизм теория
Сегодня самый трагичный день 7 ноября в нашей истории

Ну дата, не очень круглая, но и не совсем проходная - 105 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Революции, которую настолько дружно предали, что даже не верится.

Через месяц с небольшим исполнится 100 лет образования СССР - еще одна преданная дата преданной страны. Несмотря на то, что Конституция указывает на правопреемство от Советского союза, современная Россия пытается всеми силами забыть Союз...

Да уж какой там союз, когда идут масштабные боевые действия между Украиной и Россией. Какой там праздник...

Даже когда в 1941-м году настоящие нацисты стояли у нынешних окраин Москвы, не было так безнадежно - наспех собранные части уходили прямо с Красной площади на фротн, благо, недалеко было.

И сегодня официально праздную именно это, годовщину парада на Красной площади  1941-м году, делая вид, что не было к тому параду повода - годовщины революции. Мавзолей Ленина все еще на Красной площади, но по государственным праздникам его стыдливо драпируют, как бы не было у нас основателя нашего государства, которому власти РФ на разу даже гвоздички не принесли...

Ну да, мы же не взрываем памятников Ленину, как наши бывшие братья в Киеве. Мы просто прячем мавзолей. 

Это, конечно, загадка, почему Украина, получив полную независимость в 1991-м году, начала... борьбу за независимость от России. До 1991 года какая-то диссиденция, конечно, была, но чтоб борьба... Не было. А потом появилась. СССР угнетал Украину, впервые дав ей государственность. Угнетал, когда после войны сделал ее членом ООН. Угнетал при руководителях государства Рыкове, Троцком, Хрущеве, Брежневе, Черненко... Русским был только один руководитель страны - Ленин.

Но мы о революции - даже мнимый конкурент Советской Украины УНР была провозглашена по итогам Октябрьского переворота и свержения большевиками Временного правительства. 

Странно, что сегодня революцию проклинают те, кто всем ей обязан. Чьи предки не из графьев, отнюдь. А СССР проклинают те, кто нажился на его развалинах.

Да и война сейчас идет именно за советское наследство. Гражданская. по существу. война. Война, в которой очень легко ответить, против кого ты воюешь, и практически невозможно сказать, за что!

А.Б.



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