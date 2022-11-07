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Московский листок

Мэр второго по величине латвийского города назвал Крым российским

Опубликовано 07.11.2022 в разделе комментариев 1

латвия геноцид сыр
Мэр второго по величине латвийского города назвал Крым российским

Мэр второго по величине латвийского города - Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским.

"Крым является частью Российской Федерации", — заявил политик в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.

Мэр также высказал мнение, что за украинский кризис ответственны Киев, Москва и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".

Да́угавпилс до 1920 года носил название Двинск; до 1893 года — Динабург. В 17 веке - Борисоглебов.

Население города на начало 2022 года составляло 79 120 человек. При этом доля русских в составе населения Даугавпилса была самой высокой среди городов Латвии — почти 48 %.

Интересная история с населением Латвии.

После войны численность его составляла 1 856 419 человек - это после военных потерь, массовой эвакуации, геноцида евреев. В последний год СССР оно составляло 2 668 140 человек - строились новые города и заводы, рос уровень жизни, люди тянулись. А к нынешнему году население сократилось опять до послевоенного уровня - 1 873 100 человек.

Но вроде бы геноцида не было, и военных потерь тоже...

Смотрим национальный состав - с послевоенного периода и по настоящее время численность латышей практически не меняется. Зато русских в конце СССР целых 900 с лишним тысяч, а сейчас - всего 550 тысяч... Вдвое за этот период упала численность белорусов, украинцев, в полтора раза меньше стало поляков. А евреев - в четыре раза! Хотя вроде бы не было Холокоста... Все хорошо было, мирно. Добровольно.

Наверно, с сокращением доли нежелательного населения, менялось и общественное мнение.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
А-А-А написал 07.11.2022 12:14
Это уже патология комплекса неполноценности россиян по поводу Крыма ...
Уже скоро у каждой дворняги будут требовать подтверждения своей тупорылой идеи ...
И это на фоне когда Крым уже намечен на передачу Украине ...
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