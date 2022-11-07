Макрон не хочет разгадывать загадку Сфинкса

Макрон встревожен словами Путина о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

Слова Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки испугали президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает издание Daily Mail.

По данным источника в дипломатических кругах, в разговоре с французским коллегой российский лидер заявил, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, продемонстрировали возможность победить без «атак на крупные города».

Это хорошо говорит о Макроне - он не идиот. Потому что только идиот не встревожится от такого намека.

Еще 17 сентября президент США Джо Байден отметил, что Россия столкнется с последствиями, если применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Про Байдена не скажу, что он не идиот, но он президент США, и от него очень много зависит, даже если он и путается в собственной ширинке.

А вот кто в данном случае Путин - большая загадка для человечества.

Как загадка Сфинкса - не угадаешь, и крандец.

А.Б.