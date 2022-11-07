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Московский листок

В России, оказывается, хорошо

Опубликовано 07.11.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В России, оказывается, хорошо

В России после восьми месяцев действия санкций проблем с продовольствием нет - более того, на полках обилие продуктов питания, а цены на них ниже, чем за рубежом. К такому выводу пришли иностранные пользователи YouTube, посмотревшие видеоролик австралийского блогера Travelling with Russell. Сообщает "Российская газета".

Он сходил в один из гипермаркетов Москвы и продемонстрировал на камеру, как обстоят дела с продовольствием в городе. Акцент был сделан на том, что уход западных компаний из страны не привел к дефициту, а лишь дал местным предприятиям заполнить образовавшиеся лакуны. Австралиец также обратил внимание на "очень невысокие цены", а также такие продукты в продаже, как киви.

Это действительно реальный Рассел, такой толстый добрый стюард из Перта, который лет шесть ухаживал за Женей, маникюршей из Апрелевки. Но когда она съездила с ним в этот самый Перт, где днем работают на шахте, а вечером пьют пиво - и всё, она сказала ему - все хорошо, будем жить вместе... но в Апрелевке!

А Расселу Апрелевка понравилась! Снег на него произвел впечатление, и вообще - он на своем блоге теперь зарабатывает вдвое больше, чем стюардом в Перте.

Дальше все просто - если у тебя доход вдвое выше, чем в Австралии, а цены в супермаркете вдвое ниже, то жить можно. Даже если за культурной программой надо ехать на КропоПкинскую (такая смешная его оговорка) - в Перте-то вообще нет никакой культурной программы.

Очень поучительный экспириенс. Жалко только, что все в России не могут быть австралийскими блогерами - нам и монетизацию-то отключили... Подаянием живем.

А цены низкие от того, что доходы у граждан еще ниже...

 



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