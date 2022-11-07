В Германии стало меньше халявной еды

Немецкие благотворительные организации, занимающиеся сбором и раздачей бесплатных продуктов питания для нуждающихся, столкнулись с двойной проблемой - число их посетителей за последние несколько месяцев выросло в полтора раза, а тех, кто готов жертвовать продукты и деньги, стало заметно меньше.

Около трети новых посетителей банков еды в Германии составляют беженцы с Украины, остальные - немцы.

Продукты для раздачи благотворители в основном получают из торговых сетей - как правило, это остатки с истекающим сроком годности. Но сейчас в связи с кризисом ритейлеры тщательно рассчитывают объемы завозимых в магазины товаров, а покупатели стали менее привередливы и охотно берут залежавшиеся продукты со скидкой.

Они, конечно, могут закупать продукты, но финансовые пожертвования также сократились, а расходы на бензин и коммунальные платежи резко выросли.

А что б им всем не поехать в Апрелевку? Ну или еще какой подмосковный городок - там еды завались, дешево, и тележки с просрочкой в конце рабочей смены в огромном количестве.

В том и дело, что всем - никак не получится.

К тому же в Германии на социальное пособие как-то можно прожить, а в Апрелевке - никак!

А.Б.