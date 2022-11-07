Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается со Сбером, вот Тинькофф.
Спасибо за поддержку, это очень ценно. По крайней мере, я понимаю, что всё это кому-то нужно.
https://www.tinkoff.ru/collectmoney/c...
Повторюсь: стало больше комментариев, в том числе содержательных, а вот посещаемость растет слабо. Я так думаю, имеет место и некоторая пессимизация со стороны платформы. Тут плетью обуха не перешибешь, но будем работать.
По итогам всенародного обсуждения вопрос телесуфлера снялся.
Со звуком пытаюсь что-то улучшить, но пока не понимаю, что.
Итак, сначала без комментариев.
- В главном управлении МЧС по Свердловской области опровергли информацию о пожаре на Белоярской АЭС
- В России снова продлили режим ограничения полетов
- Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani возобновят поставки в Россию
- В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе
- После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов, негры голодать не будут
- В семи областях Украины начались плановые отключения света
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Сегодня самый трагичный день 7 ноября в нашей истории
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Мэр второго по величине латвийского города назвал Крым российским
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Макрон встревожен словами Путина о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В России, оказывается, хорошо
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Германии стало меньше халявной еды
https://forum-msk.org/material/news/1...
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