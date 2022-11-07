Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается со Сбером, вот Тинькофф.

Спасибо за поддержку, это очень ценно. По крайней мере, я понимаю, что всё это кому-то нужно.

https://www.tinkoff.ru/collectmoney/c...

Повторюсь: стало больше комментариев, в том числе содержательных, а вот посещаемость растет слабо. Я так думаю, имеет место и некоторая пессимизация со стороны платформы. Тут плетью обуха не перешибешь, но будем работать.

По итогам всенародного обсуждения вопрос телесуфлера снялся.

Со звуком пытаюсь что-то улучшить, но пока не понимаю, что.

Итак, сначала без комментариев.

- В главном управлении МЧС по Свердловской области опровергли информацию о пожаре на Белоярской АЭС

- В России снова продлили режим ограничения полетов

- Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani возобновят поставки в Россию

- В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе

- После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов, негры голодать не будут

- В семи областях Украины начались плановые отключения света

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Сегодня самый трагичный день 7 ноября в нашей истории

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3 Макрон встревожен словами Путина о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

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4 В России, оказывается, хорошо

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