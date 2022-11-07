Когда массы разочаруются в государстве...

Интересное исследование Института социологии РАН: изменения Российской государственно-гражданской идентичности ( https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=9198&l=&j=4&base=

В пандемийном 2020 году, когда наше государство поскупилось на поддержку граждан, признание его роли как консолидатора выросло на 4,5%. За тот же период ответственность россиян за судьбу страны снизилась в полтора раза.

Характерно, как с 2014 по 2020 изменилось представление об объединяющих идеях. На первый план вышли:

• Равенство перед законом

• Укрепление единства страны

• Державное возрождение

• Укрепление обороноспособности

Показательно, что кризисы, трудности и поражения (по сумме) больше объединяют, чем военные победы, лидирующие в списке.

А обладание паспортом в 7 раз больше делает «россиянином», чем участие в митингах и выборах.

Эти цифры объясняют солидарность с действиями руководства и отсутствие протестов, но также позволяют предположить вероятность левого поворота и революционных потрясений в случае военных поражений.