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Московский листок

Когда массы разочаруются в государстве...

Опубликовано 07.11.2022 автором Георгий Федоров в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Когда массы разочаруются в государстве...
Интересное исследование Института социологии РАН: изменения Российской государственно-гражданской идентичности (https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=9198&l=&j=4&base=)
 
 
В пандемийном 2020 году, когда наше государство поскупилось на поддержку граждан, признание его роли как консолидатора выросло на 4,5%. За тот же период ответственность россиян за судьбу страны снизилась в полтора раза. 
 
Характерно, как с 2014 по 2020 изменилось представление об объединяющих идеях. На первый план вышли:
 
 • Равенство перед законом
 • Укрепление единства страны
 • Державное возрождение
 • Укрепление обороноспособности
 
Показательно, что кризисы, трудности и поражения (по сумме) больше объединяют, чем военные победы, лидирующие в списке. 
 
А обладание паспортом в 7 раз больше делает «россиянином», чем участие в митингах и выборах.
 
Эти цифры объясняют солидарность с действиями руководства и отсутствие протестов, но также позволяют предположить вероятность левого поворота и революционных потрясений в случае военных поражений.


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