Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленский поручил девушке захватить Крым

Опубликовано 08.11.2022 в разделе комментариев 1

украина крым
Зеленский поручил девушке захватить Крым

Администрация президента Зеленского разрабатывает план, нацеленный на «захват Крыма». Об этом пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника - ответственной за реализацию данного плана назначена представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

Степень серьезности вопроса можно оценить по тому, кому поручено разработать "план захвата" - не Генштабу, не СБУ, а представительнице президента, 37 лет от роду, специалисту по восточным языкам, т.е. филологу.

Естественно, в последние 8 лет пани Ташева в Крыму не бывала, да и навряд ли будет.

Надо же чем-то занять девушку,  представляющую президента Украины в Крыму с соседней с ним улицы в Киеве. Кстати, весьма приятной наружности.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
..
Их написал 08.11.2022 01:50
Не разрабатывается, а уже разработан ...
Не захвата, а освобождения от росссийских оккупантов...
А Ташева занимается вопросом россиян которых навезли в Крым ...
Судя по всему всех депортируют ...
Влипли господа шаровики ...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Макрон встревожен словами Путина о ядерных бомбардировках
Макрон встревожен словами Путина о ядерных бомбард...
07.11.2022
Одессу больше никто не основал. Сама как-то...
Одессу больше никто не основал. Сама как-то...
06.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Да, очевидно украинская сторона намеревалась создать аварийную ситуацию на ЗАЭС. (2)
Зеленский поручил девушке захватить Крым (1)
Когда массы разочаруются в государстве... (2)
Макрон встревожен словами Путина о ядерных бомбардировках (1)
В Германии стало меньше халявной еды (2)
В России, оказывается, хорошо (2)
Макрон не хочет разгадывать загадку Сфинкса (5)
Мэр второго по величине латвийского города назвал Крым российским (6)
Сегодня самый трагичный день 7 ноября в нашей истории (17)
Рабом становятся добровольно и охотно (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss