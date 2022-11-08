Зеленский поручил девушке захватить Крым

Администрация президента Зеленского разрабатывает план, нацеленный на «захват Крыма». Об этом пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника - ответственной за реализацию данного плана назначена представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева.
Степень серьезности вопроса можно оценить по тому, кому поручено разработать "план захвата" - не Генштабу, не СБУ, а представительнице президента, 37 лет от роду, специалисту по восточным языкам, т.е. филологу.
Естественно, в последние 8 лет пани Ташева в Крыму не бывала, да и навряд ли будет.
Надо же чем-то занять девушку, представляющую президента Украины в Крыму с соседней с ним улицы в Киеве. Кстати, весьма приятной наружности.
А.Б.
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Их написал 08.11.2022 01:50
Не захвата, а освобождения от росссийских оккупантов...
А Ташева занимается вопросом россиян которых навезли в Крым ...
Судя по всему всех депортируют ...
Влипли господа шаровики ...