Зеленский поручил девушке захватить Крым

Администрация президента Зеленского разрабатывает план, нацеленный на «захват Крыма». Об этом пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника - ответственной за реализацию данного плана назначена представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

Степень серьезности вопроса можно оценить по тому, кому поручено разработать "план захвата" - не Генштабу, не СБУ, а представительнице президента, 37 лет от роду, специалисту по восточным языкам, т.е. филологу.

Естественно, в последние 8 лет пани Ташева в Крыму не бывала, да и навряд ли будет.

Надо же чем-то занять девушку, представляющую президента Украины в Крыму с соседней с ним улицы в Киеве. Кстати, весьма приятной наружности.

А.Б.