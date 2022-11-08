Да, очевидно украинская сторона намеревалась создать аварийную ситуацию на ЗАЭС.

В сети разгоняется очередная зрада : « Запорожскую АЭС опять подключили к украинской энергосистеме, и она теперь вырабатывает энергию Украине».

А это чушь собачья, специально предназначенная тем, кто не понимает, что происходит на ЗАЭС.

Пункт первый. ВСЕ БЛОКИ ЗАЭС остановлены и не вырабатывают электроэнергию ни для российской ни для украинской энергосистемы. Четыре из шести блоков в режиме холодного останова, два выдают тепло.

Пункт второй. Даже остановленные блоки потребляют электроэнергию, иначе произойдет аварийная ситуация.

Пункт третий. Украинская сторона повредила ЛЭП 750, которая ПИТАЛА, а не выводила энергию с ЗАЭС. Во избежание аварии Росатом подключил для питания дизель-генераторы, запаса топлива на которых было на 2 недели.

И вот сегодня ЛЭП отремонтировали и на ЗАЭС подана энергия из сети, а не от дизель-генераторов.

Да, очевидно украинская сторона намеревалась создать аварийную ситуацию, остановив подачу питания на ЗАЭС.

Но действия Росатома показали, что там этого не допустят. Станция работает. Блоки остановлены. Да, питание подается из украинской энергосети. Но в чем зрада?