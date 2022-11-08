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Московский листок

Да, очевидно украинская сторона намеревалась создать аварийную ситуацию на ЗАЭС.

Опубликовано 08.11.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 2

аэс запорожье
Да, очевидно украинская сторона намеревалась создать аварийную ситуацию на ЗАЭС.

В сети разгоняется очередная зрада : « Запорожскую АЭС опять подключили к украинской энергосистеме, и она теперь вырабатывает энергию Украине».

А это чушь собачья, специально предназначенная тем, кто не понимает, что происходит на ЗАЭС.

Пункт первый. ВСЕ БЛОКИ ЗАЭС остановлены и не вырабатывают электроэнергию ни для российской ни для украинской энергосистемы. Четыре из шести блоков в режиме холодного останова, два выдают тепло.

Пункт второй. Даже остановленные блоки потребляют электроэнергию, иначе произойдет аварийная ситуация.

Пункт третий. Украинская сторона повредила ЛЭП 750, которая ПИТАЛА, а не выводила энергию с ЗАЭС. Во избежание аварии Росатом подключил для питания дизель-генераторы, запаса топлива на которых было на 2 недели.

И вот сегодня ЛЭП отремонтировали и на ЗАЭС подана энергия из сети, а не от дизель-генераторов.

Да, очевидно украинская сторона намеревалась создать аварийную ситуацию, остановив подачу питания на ЗАЭС.

Но действия Росатома показали, что там этого не допустят. Станция работает. Блоки остановлены. Да, питание подается из украинской энергосети. Но в чем зрада?



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Всего комментариев к статье: 2
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..
Их написал 08.11.2022 01:59
Зрада в ядерном шантаже который устраивает россия...
Российские войска должны покинуть ядерный обьект и прекратить обстреливать ЛЭП обвиняя Украину ...
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..
Их написал 08.11.2022 01:55
Лариса Шеслер
Вы военный преступник ...
Вы осуждены за военные преступления и предательство ...
Вам приготовлено место на зоне ...
И не вам без образования рассуждать об атомных электростанциях ...
Бывший депутат это не образование ...
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