3-7 ноября 2022 в польском селе Яблонне состоялся "I Съезд Народных Депутатов РФ". В оргкомитет «Съезда Народных Депутатов» вошли Илья Пономарев, Марк Фейгин, Геннадий Гудков, Елена Лукьянова, Петр Царьков, Аркадий Янковский и Нина Беляева.

Цель съезда - "создание легитимного центра власти, который в будущем сформирует правительство национального единства и вооруженные силы "свободной России", а они, в свою очередь, обеспечат все необходимое для правового и демократического переучреждения российской государственности."

В своей декларации съезд народных депутатов объявил себя "постоянно действующим органом народного представительства и законодательной власти России, задачей которого является подготовка законодательных основ и, впоследствии, формирование временных институтов исполнительной и судебной власти переходного периода."

Съезд опубликовал "Эскиз концепции обновления Конституции России".

Согласно этому эскизу Россия станет буржуазной федеративной республикой, в которой предусматривается:

президент, верховный главнокомандующий (т.е. диктатор),

тайная политическая полиция,

силовые ведомства,

частная собственность на землю,

капитализм,

преемственность с Конституцией РФ 1993 г.

Среди консультантов по обновлению конституции участники создания Конституции 1993 г. - О.Г.Румянцев, В.Б. Исаков, А.Ю. Царёв, первый ельцинский генеральный прокурор РФ В.Г. Степанков, который арестовывал членов ГКЧП, первый ельцинский министр финансов А.А. Нечаев, один из авторов капиталистических реформ в РФ, В.А. Рыжков по кличке "пластилиновый депутат", который перебывал чуть ли не во всех политических партиях и др.

Съезд получил широкое освещение в украинских и западных СМИ, соответствующая статья сразу же появилась в американской Википедии.

От редакции: Я долго думал, как подавать этот материал, да и вообще - давать ли? Вон Демушкин, без какого-то личного участия, оказался там в каких-то списках, и и вот к нему уже пришли.

Я, судя по всему, в списках ни в каких не оказался, хотя всех почти присутствовавших знаю лично, вот и сэкономил на ремонте металлической двери.

Вообще для политэмимграции собирать съезды, конференции и прочие сходки - дело обычное, даже где-то необходимое. А что еще делать в эмиграции, помимо поиска способов элементарно выжить? Писать в стол, как-то вещать вовне и собирать съезда, на которых проводить сверку, кто еще жив, создавать декларации (это любимое дело) и избирать координационные советы.

Но в данном случае все ж необычная ситуация. Идут военные действия, причем с российской стороны от имени государства, которое оппозиция должна свергать, но и от имени народа, который и должен, по идее, свергнуть власть. Но он пока никого и не думает свергать, он в окопах или болеет за тех, кто в окопах. Война, как ее не называй.

И понятно, что оппозиционная эмиграция, находясь физически на территории вероятного противника, может вернуться сегодня в Москву только на броне танка "Абрамс". Точнее, в обозе.

Вот только это будет называться уже не оппозицией, а несколько иначе.

Тот же Илья Пономарев, уже принявший украинское гражданство и отказавшийся от российского, а сейчас занятый формированием пусть и фейкового, но добровольческого батальона, строящий, с его, разумеется, слов, террористическое подполье в России - это оппозиция или уже что-то еще?

Ленин, конечно, желал поражения империи в империалистической войне, но добробатов для германской армии не создавал, а брат его Дмитирй воевал все же в российской армии, хоть и крайней скептически относился к перспективам войны. И большевики в подполье военных зшелонов под откос не пускали, и журналисток не взрывали.

Конечно, я хочу смены режима, но вот танков "Абрамс" на Тверской - не хочу. И это может сказать сегодня каждый оппозиционер - внутри России. Вне России тоже, но этот замечательный съезд в Варшаве ставит вопрос - или, или. Тем самым, отсекая эмиграцию от народа.

Ну а дальше уже пустяки, кто там кого делегировал, кого там избрали, а кого нет...

Солидная помощь режиму Путина получилась, хоть и не хотели. Вся эмиграция весь свой авторитет смыла в унитаз. Мне жаль, это был реальный авторитет, не дутый.

Анатолий Баранов