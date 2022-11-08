Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полиция провела обыск в квартире политика и общественного деятеля Дмитрия Демушкина

Опубликовано 08.11.2022 автором в разделе комментариев 0

суд закон
Полиция провела обыск в квартире политика и общественного деятеля Дмитрия Демушкина

«В 6 утра ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная», — написал Демушкин в своем Telegram-канале.

Адвокат Демушкина Олег Колесников подтвердил, что прошел обыск, а само дело связано с «журналистской деятельностью» Демушкина.

«В 6.30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью», — сказал адвокат.

Дмитрий Демушкин известен в качестве одного из организаторов «Русских маршей». В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам колонии по делу об экстремизме.

Странно. Я интерваьюировал Демушкина буквально в этом году, и несмотря на разницу во взглядах, говорили мы очень конструктивно и никакого экстремизма даже близко не было. Вполне умеренный политик, я бы даже не сказал, что очень правого толка. И уж близко там нет никакого "Бей-спасай!"

Ну а обыск за журналистскую деятельность - это вообще за гранью приличий. Да и здравого смысла в этом не много.

Власти к началу СВО зичистили отечественное медиапространство по самую по Маргариту Симоньян, видимо, полагая, что Маргарита сможет заместить собой все многообразие русской журналистики.

Что из этого получилось, мы наблюдаем уже довольно давно. На таком фоне даже Арестович выглядит эдаким титаном медиа-пространства, не говоря о тех, кто уехал...

Вместо же того, чтоб осознать, власти продолжают гнобить немногих оставшихся вне официозного дискурса.

И фраза "фельдфебеля в Вольтеры дам" как-то уже приобретает пугающую буквальность.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Макрон встревожен словами Путина о ядерных бомбардировках
Макрон встревожен словами Путина о ядерных бомбард...
07.11.2022
Одессу больше никто не основал. Сама как-то...
Одессу больше никто не основал. Сама как-то...
06.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сегодня на 12 часов остановят движение на мосту в Крым (1)
Вашингтон предлагает крупнейшим американским банкам не прекращать операции с российскими предприятиями (1)
В Финляндии призвали убрать упоминание России из Уголовного кодекса (1)
Полиция провела обыск в квартире политика и общественного деятеля Дмитрия Демушкина (0)
Да, очевидно украинская сторона намеревалась создать аварийную ситуацию на ЗАЭС. (7)
Зеленский поручил девушке захватить Крым (8)
Когда массы разочаруются в государстве... (2)
Макрон встревожен словами Путина о ядерных бомбардировках (1)
В Германии стало меньше халявной еды (2)
В России, оказывается, хорошо (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss