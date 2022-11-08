Полиция провела обыск в квартире политика и общественного деятеля Дмитрия Демушкина

«В 6 утра ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная», — написал Демушкин в своем Telegram-канале.

Адвокат Демушкина Олег Колесников подтвердил, что прошел обыск, а само дело связано с «журналистской деятельностью» Демушкина.

«В 6.30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью», — сказал адвокат.

Дмитрий Демушкин известен в качестве одного из организаторов «Русских маршей». В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам колонии по делу об экстремизме.

Странно. Я интерваьюировал Демушкина буквально в этом году, и несмотря на разницу во взглядах, говорили мы очень конструктивно и никакого экстремизма даже близко не было. Вполне умеренный политик, я бы даже не сказал, что очень правого толка. И уж близко там нет никакого "Бей-спасай!"

Ну а обыск за журналистскую деятельность - это вообще за гранью приличий. Да и здравого смысла в этом не много.

Власти к началу СВО зичистили отечественное медиапространство по самую по Маргариту Симоньян, видимо, полагая, что Маргарита сможет заместить собой все многообразие русской журналистики.

Что из этого получилось, мы наблюдаем уже довольно давно. На таком фоне даже Арестович выглядит эдаким титаном медиа-пространства, не говоря о тех, кто уехал...

Вместо же того, чтоб осознать, власти продолжают гнобить немногих оставшихся вне официозного дискурса.

И фраза "фельдфебеля в Вольтеры дам" как-то уже приобретает пугающую буквальность.