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Московский листок

В Финляндии призвали убрать упоминание России из Уголовного кодекса

Опубликовано 08.11.2022 в разделе комментариев 1

закон царь финляндия
В Финляндии призвали убрать упоминание России из Уголовного кодекса

Бывший помощник финского премьер-министра Дмитрий Квинтус потребовал исключить упоминания России из Уголовного кодекса Финляндии, сообщает Iltalehti.

В Финляндии до сих пор действует Уголовный кодекс времен императора Александра III. Свод законов от 1889 года начинается словами «Мы, Александр III, Божиею поспешествующею милостию, Император и Самодержец Всероссийский, настоящим желаем утвердить следующий уголовный закон для Великого княжества Финляндского…»

Квинтус подчеркнул, что в обществе сейчас идет дискуссия, в достаточной ли мере финское законодательство соответствует современным ценностям.

Ну так вообще история Финляндии началась, по сути, с Российской империи. Своей государственности не было, шведы, владевшие страной Суоми, насчет историко-культурных ценностей не парились. И сейчас, за исключением Турку, который по сути шведский город Або, на финской территории никаких исторических культурных артефактов, кроме связанных с Россией, просто нет. И, кстати, финны их оберегают и очень ими гордятся.

Что не мешает финнам немножко не любить русских. Да и с чего бы? Вон, даже уголовный кодекс даден русским царем. Кто ж тебя полюбит-то за такой подарок?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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rereetrell написал 08.11.2022 12:43
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