Министерство финансов США и госдепартамент негласно советуют крупнейшим американским банкам не прекращать операции с отдельными "стратегическими" российскими предприятиями, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, среди прочего речь идет о таких финансовых организациях как JPMorgan и Citigroup.

Американские власти призывают их продолжать оказывать "базовые услуги", включая денежные переводы и конвертацию в доллары для таких "стратегических" компаний, как "Газпром", "Уралкалий" и "Фосагро".

В Белом доме подчеркнули, что не вся российская экономика находится под санкциями из-за конфликта на Украине. Исходя из этого, власти убеждают бизнес продолжать дела с разрешенными секторами "во избежание глобальной экономической катастрофы", говорится в статье.

Говоря словами из учебника политэкономии капитализма, предлагается продолжить колониальную эксплуатацию российских природных ресурсов, особенно уникальных: газа, калийных и фосфорных удобрений.

Иначе урожайность на полях "свободного мира" резко снизится, и придется закупать еще больше российской пшеницы. Расплачиваясь деньгами, которые остаются на Западе, и которые можно потом отобрать у пособников колониалистов.

Отличный бизнес!

А.Б.