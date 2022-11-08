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Московский листок

Сегодня на 12 часов остановят движение на мосту в Крым

Опубликовано 08.11.2022 в разделе комментариев 1

крым мост
Сегодня на 12 часов остановят движение на мосту в Крым

Автомобильное движение по Керченскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00, то есть на 12 часов, из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок.

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что поезда по Керченскому мосту во вторник будут ходить штатно, а на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируется 20 декабря. Мост упорно продолжают называть "крымским", хотя в Москве уже не одно столетие стоит Крымский мост на Садовом кольце.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
rereetrell написал 08.11.2022 12:38
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