Сегодня на 12 часов остановят движение на мосту в Крым

Автомобильное движение по Керченскому мосту приостановлено во вторник с 4.00 до 16.00, то есть на 12 часов, из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок.

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что поезда по Керченскому мосту во вторник будут ходить штатно, а на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируется 20 декабря. Мост упорно продолжают называть "крымским", хотя в Москве уже не одно столетие стоит Крымский мост на Садовом кольце.

А.Б.