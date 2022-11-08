Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается со Сбером, есть Тинькофф, но с ним кажется сильней не получается...
Еще раз спасибо за поддержку, это очень ценно. По крайней мере, я понимаю, что всё это кому-то нужно.
https://www.tinkoff.ru/collectmoney/c...
Повторюсь: стало больше комментариев, в том числе содержательных, и вот и посещаемость потихоньку поползла вверх, надеюсь, что этот тренд не случайный, по случаю 7 ноября.
И обратите внимание на ссылки на ФОРУМ.мск - зайти из РФ можно только через VPN, но там текстовые варианты с гестбуком под каждым из материалов, можно комментировать более предметно и содержательно.
Итак, сначала без комментариев.
- «Ведомости» утверждают, что Путин откажется от поездки на саммит G20
- Новости железного занавеса: российским самолетам с двойной регистрацией запретили летать через Турцию
- Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным контрактникам
- Nokia попросила разрешения у США и Финляндии на поставки оборудования в Россию
- Россия и США обсудят возобновление инспекций по СНВ-3 на новой площадке
- ЕС предложит новый механизм предоставления помощи Украине на $18 млрд
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Зеленский поручил девушке захватить Крым
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Полиция провела обыск в квартире политика и общественного деятеля Дмитрия Демушкина
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Финляндии призвали убрать упоминание России из Уголовного кодекса
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Вашингтон предлагает крупнейшим американским банкам не прекращать операции с российскими предприятиями
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Сегодня на 12 часов остановят движение на мосту в Крым
https://forum-msk.org/material/news/1...
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