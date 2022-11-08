Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается со Сбером, есть Тинькофф, но с ним кажется сильней не получается...

Еще раз спасибо за поддержку, это очень ценно. По крайней мере, я понимаю, что всё это кому-то нужно.

https://www.tinkoff.ru/collectmoney/c...

Повторюсь: стало больше комментариев, в том числе содержательных, и вот и посещаемость потихоньку поползла вверх, надеюсь, что этот тренд не случайный, по случаю 7 ноября.

И обратите внимание на ссылки на ФОРУМ.мск - зайти из РФ можно только через VPN, но там текстовые варианты с гестбуком под каждым из материалов, можно комментировать более предметно и содержательно.

Итак, сначала без комментариев.

- «Ведомости» утверждают, что Путин откажется от поездки на саммит G20

- Новости железного занавеса: российским самолетам с двойной регистрацией запретили летать через Турцию

- Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным контрактникам

- Nokia попросила разрешения у США и Финляндии на поставки оборудования в Россию

- Россия и США обсудят возобновление инспекций по СНВ-3 на новой площадке

- ЕС предложит новый механизм предоставления помощи Украине на $18 млрд

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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2 Полиция провела обыск в квартире политика и общественного деятеля Дмитрия Демушкина

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3 В Финляндии призвали убрать упоминание России из Уголовного кодекса

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4 Вашингтон предлагает крупнейшим американским банкам не прекращать операции с российскими предприятиями

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5 Сегодня на 12 часов остановят движение на мосту в Крым

https://forum-msk.org/material/news/1...