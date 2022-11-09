Набиуллина напугала депутатов чем-то глобальным: то ли кризисом, то ли глупостью...

В последнее время ситуация в мировой экономике сместилась «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий», заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Эксперты Банка России представили сценарий развития ситуации в мире в сторону глобального кризиса.

«В этом сценарии повышения ставок ведущими центральными банками не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции. Ставки будут высокими, менее предсказуемыми дальше, это будет давить на рост глобальной экономики, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности», – рассказала глава ЦБ на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов.

По словам Набиуллиной, геополитическая напряженность возрастет, а санкции на Россию усилятся. Все это может привести в кризису, сопоставимому по масштабам с 2008-2009 годами.

Вместе с этим в базовом сценарии ЦБ не заложена вероятность развития глобального спада.

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А что у нас заложено в сценариях ЦБ?

Требовать, чтобы нам платили в рублях за нефть и газ?

Держать рубль на такой планке, что его никто никогда не купит, потому что кроме нефти и газа он не обеспечен ничем?

А.Б.