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Московский листок

Республиканцы выигрывают Конгресс США

Опубликовано 09.11.2022 в разделе комментариев 0

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Республиканцы выигрывают Конгресс США

Представители Республиканской партии США берут большинство мест в палате представителей по итогам промежуточных выборов, утверждает телеканал NBC.

Исходя из обнародованного прогноза, у республиканцев должно быть 219 мест в палате, а у демократов — 216.

Впервые итоги этих выборов касаются нас непосредственно - в случае победы республиканцы обещали сократить, а то и вовсе остановить финансирование украинской стороны конфликта.

Обещать не значит жениться, Зеленский на выборах обешал остановить войну на Донбассе, а сейчас готов воевать до последнего украинца.

Но любопытно.

 А.Б.



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