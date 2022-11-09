Республиканцы выигрывают Конгресс США

Представители Республиканской партии США берут большинство мест в палате представителей по итогам промежуточных выборов, утверждает телеканал NBC.

Исходя из обнародованного прогноза, у республиканцев должно быть 219 мест в палате, а у демократов — 216.

Впервые итоги этих выборов касаются нас непосредственно - в случае победы республиканцы обещали сократить, а то и вовсе остановить финансирование украинской стороны конфликта.

Обещать не значит жениться, Зеленский на выборах обешал остановить войну на Донбассе, а сейчас готов воевать до последнего украинца.

Но любопытно.

А.Б.