Мы не шныри!

МВД России объявило в розыск главного редактора СМИ-иноагента Republic Дмитрия Колезева.
Согласно данным разыскной базы, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Я еще помню времена, когда власти таких вещей стеснялись. Ну там свобода слова, тыр-пыр, либерте-фратерните...
А сейчас для любого полицейского журналист - хуже карманника. Криминальный субъект низкого статуса.
Это не вор в законе, с которым положено соблюдать известные границы. Так, вроде шныря какого...
Хотя если во главе государства "гражданин начальник", то чего ж еще ждать?
А.Б.
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