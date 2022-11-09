Мы не шныри! сми тв газеты МВД России объявило в розыск главного редактора СМИ-иноагента Republic Дмитрия Колезева. Согласно данным разыскной базы, в отношении него возбуждено уголовное дело. Я еще помню времена, когда власти таких вещей стеснялись. Ну там свобода слова, тыр-пыр, либерте-фратерните... А сейчас для любого полицейского журналист - хуже карманника. Криминальный субъект низкого статуса. Это не вор в законе, с которым положено соблюдать известные границы. Так, вроде шныря какого... Хотя если во главе государства "гражданин начальник", то чего ж еще ждать? А.Б.



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