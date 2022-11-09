Экоактивисты «раскрасили» синим маркером картину Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл».

Инцидент произошел в Австралии, в Национальной галерее Канберры. Картина находится под защитным стеклом, поэтому не была повреждена.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рима завела уголовное дело на экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога «Сеятель» в Риме. Девушкам может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Вообще список произведений искусства, пострадавших от вандализма, очень длинный за последние годы.

Вот днями был с детьми и внуком в Третьяковке - хотелось показать, как Иван Грозный убивает своего сына, а никак - реставрация завершена, а выставить боятся - нужен защитный колпак. А защита зависла в Европе - санкции...

Знаете, я в последнеек время стал хуже относиться к экологии.

А.Б.