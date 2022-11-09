МВД России объявило в розыск главного редактора СМИ-иноагента

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается со Сбером, есть Тинькофф, но с ним кажется сильней не получается...

Еще раз спасибо за поддержку, это очень ценно - ни ЦРУ, ни Кремль меня не поддерживают, только вы. По крайней мере, я понимаю, что всё это кому-то нужно.

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXc0Uk1iMTl0VWRMZ1dadEpmeENFdjBLbHZPQXxBQ3Jtc0tsTUlwbUpkbmh4SklRUU9ZX2RUc2ZqZmRoN05hZ3dfY3pTYVdpeTZoUkRlNjY0dzNxNnVZRXlOQ0V5aFNQM3FmdFExWmVKS3BVUmZPNnNfcWZadmZ4dVFVQlh4RTlMUzZRaDZGNHZiUmttRUpnQ3Uxbw&q=https%3A%2F%2Fwww.tinkoff.ru%2Fcollectmoney%2Fc..&v=aOIy5u7OUtc

Повторюсь: стало больше комментариев, в том числе содержательных, а вот и посещаемость после всплеска по случаю 7 ноября как-то скисла опять...

И обратите внимание на ссылки на ФОРУМ.мск - зайти из РФ можно только через VPN, но там текстовые варианты с гестбуком под каждым из материалов, можно комментировать более предметно и содержательно.

Итак, сначала без комментариев.

- Сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО

- Путин потребовал завершить работу над новым пособием для семей с детьми до 2023 года

- Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации активов на Украине

- Пентагон разрешил определить окончательный статус Крыма между Украиной и Россией

- Компьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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