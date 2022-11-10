Сдача Херсона

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединённой группировкой российских войск в зоне проведения СВО Сергею Суровикину начать отвод российских войск для организации обороны по рубежу Днепра.

Есть, конечно, провокационный вопрос: а что не наступаем? Что это обороняемся? Но не буду...

Вот пишет военный журналист Илья Крамник, разбирающийся в теме значительно лучше меня: "Оставление Херсона, если до этого дойдёт дело, будет означать военное поражение. Проигрыш крупной битвы. Сдачу единственного занятого российскими войсками областного центра. При этом город вполне можно оборонять, и отход из него будет (если будет) политическим решением.

Оно не имеет никаких положительных сторон, никаких «да, но», никаких оправданий. Оно будет означать дальнейший рост потерь (а не их уменьшение), усиление давления со стороны врага и вполне вероятный проигрыш войны, и не может быть оправдано никакими гуманитарными соображениями - потому что объем бед и сумма потерь в результате этого шага возрастут. Для их уменьшения войну надо выигрывать.

Все попытки рассказать, что на этом ничего не заканчивается и вообще все будет хорошо, будут столь же убедительны, как грим на недельном трупе.

Оставлять Херсон нельзя".

Это было написано до 7 ноября, когда только-только начали прощупывать общественое мнение насчет сдачи Херсона - как всегда, решение уже было принято, а потом вспомнили про реакцию общества. Причем не только того, что сидит у телевизора, но и того, что сидит в окопах.

"Озвученные военным руководством причины вывода российских войск с правого берега Днепра выглядят анекдотично. Дальнобойная артиллерия способна поддерживать защитников Херсона и с восточного берега реки. ВСУ застряли в ноябрьской грязи и к масштабным наступательным действиям откровенно не готовы", пишет в своем заявлении партия Лимонова.

Люди находятся в войсках, и в курсе происходящего.

Они же далее: "По-видимому, российское военно-политическое руководство с юриспруденцией знакомо столь же поверхностно, что и с историей. Придется напомнить, в статье 280.2 УК РФ имеются следующие строки: «Отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет». Областной центр Херсон с сентября является субъектом РФ".

Далее военные эксперты пишут, что к 9 ноября украинцы не наращивали свою группировку в направлении Херсона. По общим оценкам, она с сентября оставалась в диапазоне 70 – 90 тысяч человек, то есть примерно в полтора-два раза больше российской группировки. При это около 2/3 украинских сил составляют либо теробороновцы, либо недавно мобилизованные бойцы. Наблюдались большие проблемы с бронёй, танками и артиллерией (вес залпа, впрочем, рос). Возможности резко нарастить группировку у ВСУ отсутствовали, никакой большой битвы за Херсон Украина не готовила, уж точно не в ближайшие месяцы.

Сам я не сильно большой специалист в стратегии и тактике сухопутных войск, но политический резонанс от оставления Херсона очевиден и для неспециалиста.

Куда торопились проводить референдумы и включать толком еще не занятые территории в состав РФ - это особ статья. Теперь Россия, согласно нашему законодательству, располагает, наверно, самыми большими в мире оккупированными территориями. Впору требовать поддержки ЕС и НАТО...

Особняком стоит история гибели Кирилла Стремоусова, очевидно, как-то связанная с текущими событиями. Местом автокатастрофы объявалены окрестности Геническа, однако на фото с места аварии совсем другое место. На нем информационный дорожный щит, на котором написано - Новая Каховка 8 км.

От Геническа до Новой Каховки 141 км...

Вспоминается другая гибель в автомобильной аварии тоже "неудобного" человека - командира 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» Алексея Маркова с позывным «Добрый». Все, кто его знал, отмечали его организованность, собранность и пунктуальность - не слишком похоже на дорожного лихача.

На Донбассе это уже стало недоброй традицией - все более-менее заметные и самостоятельные люди гибнут при загадочных обстоятельствах: Мозговой, Дремов, Болотов, Моторола, Гиви, Захарченко... Теперь эта традиция продолжилась в Херсоне. Аккурат под загадочную его сдачу.

Интересно, что скрывают сейчас?..

А.Б.