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Московский листок

Еще одна трагедия в тему

Опубликовано 10.11.2022 в разделе комментариев 0

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Еще одна трагедия в тему

Еще одна трагедия в тему

Просто закон парности случаев с действии.

Экс-депутат Верховной рады Украины и глава бывшей партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, вечером 9 ноября 66-летний(!) политик ехал со дня рождения своего знакомого на Rang Rover.

Его остановили сотрудники полиции, которые во время проверки документов попросили его подуть в алкотестер — Ременюк оказался пьян.

Правоохранители попытались его задержать, но бывший депутат вырвался из рук сотрудников ДПС, сел за руль и попытался уехать. Мужчина протащил полицейского на двери авто по асфальту, а после попытался оторваться.

Во время погони на автомобилях Ременюк выехал на встречную полосу по объездной трассе, где столкнулся с грузовиком. Политик и его пассажир скончались на месте от полученных травм.

Какие нынче меткие грузовики - раз! и сразу насмерть всех.

Стремоусов, кстати, ехал на бронированном автомобиле, но и это не спасло ни его, ни водителя, а сама машина была разорвана пополам... Прямо не грузовик, а тяжелый танк...

 А.Б.



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