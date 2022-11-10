Макрон призвал готовиться к большой войне в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон представил на борту вертолетоносца Dixmude в Тулоне обновленную стратегию национальной безопасности.

В документе утверждается, что военный конфликт на Украине может стать прообразом более масштабного геополитического противостояния в будущем.

Макрон заявил, что к новым условиям необходимо адаптировать экономику, подтолкнуть оборонную промышленность и поставить страну «в положение военной экономики».

Он также напомнил, что Франция - единственная страна в Евросоюзе, обладающей ядерным оружием. При этом он назвал ядерное сдерживание «основой безопасности» Франции и Европы.

Заявка на военное лидерство в Евросоюзе отсылает ко временам Де Голля и навряд ли понравится США и Британии, впрочем, Германии, привыкшей к роли европейского лидера в экономике, понравиться тоже не может.

С кем собрался воевать Макрон, сказать трудно. Россия далеко. Может, с Польшей, которая уже открыто претендует на роль военного лидера Восточной Европы? Или с Турцией на территории бывших французских колоний в Северной Африке?

Но, в общем, когда он говорит: "Когда мир вернется на Украину, нам придется отвечать за все последствия, то есть строить новую архитектуру безопасности и обновленные систему стабильности и контроля над вооружениями", невольно напрягаешься... Похоже, мальчик вырос и вылез из-под крыла своей учительницы.

А.Б.