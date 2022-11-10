Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Это заявил в четверг командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде.

"Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", - приводит агентство Tasnim слова Хаджизаде.

Он подчеркнул, что разработанная ракета являет собой решение по уничтожению противоракетных систем противника.

Но тут, как говорится, пиво без водки - выброшенные деньги. Под такую ракету нужен ядерный заряд, иначе просто баловство какое-то получается. Пролетел через все системы ПРО и взорвал ящик тротила...

Так что ждем новых заявлений от стражей исламской революции.

А.Б.