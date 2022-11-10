Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Это заявил в четверг командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде.
"Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", - приводит агентство Tasnim слова Хаджизаде.
Он подчеркнул, что разработанная ракета являет собой решение по уничтожению противоракетных систем противника.
Но тут, как говорится, пиво без водки - выброшенные деньги. Под такую ракету нужен ядерный заряд, иначе просто баловство какое-то получается. Пролетел через все системы ПРО и взорвал ящик тротила...
Так что ждем новых заявлений от стражей исламской революции.
А.Б.
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