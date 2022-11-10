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Московский листок

Резвятся в море и охотятся

Опубликовано 10.11.2022 в разделе комментариев 0

экология севастополь развожаев
Резвятся в море и охотятся

Похоже, с дельфинами, выпущенными в море из дельфинария, все в порядке.

Поиски дельфинов, которые были выброшены в море владельцем севастопольского дельфинария, продолжаются.

Две афалины были замечены 9 ноября на мелководье, сообщили журналистам в среду в Федеральном исследовательском центре "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН".

"Сотрудники биостанции Института биологии южных морей зафиксировали в районе бухты Ласпи двух афалин на мелководье. Дельфины резвились в море и охотились", - сказали в институте.

Ну так и отстаньте от них тогда - сейчас самый сезон рыбной ловли в Черном море. Не пропадут, а врагов у дельфинов в этих местах нет. Кроме человека, разумеется...

 А.Б.



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