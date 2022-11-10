Резвятся в море и охотятся

Похоже, с дельфинами, выпущенными в море из дельфинария, все в порядке.
Поиски дельфинов, которые были выброшены в море владельцем севастопольского дельфинария, продолжаются.
Две афалины были замечены 9 ноября на мелководье, сообщили журналистам в среду в Федеральном исследовательском центре "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН".
"Сотрудники биостанции Института биологии южных морей зафиксировали в районе бухты Ласпи двух афалин на мелководье. Дельфины резвились в море и охотились", - сказали в институте.
Ну так и отстаньте от них тогда - сейчас самый сезон рыбной ловли в Черном море. Не пропадут, а врагов у дельфинов в этих местах нет. Кроме человека, разумеется...
А.Б.
|
|