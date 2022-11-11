Две основные идеологии России

Главная капиталистическая идеология России – конечно же, «патриотическая». Оная съела «либеральную» с заключением Навального, а уж с началом так называемой СВО воцарилась и подавно. И не сказать, что автор этих строк огорчен этим. Скорее наоборот, одним козлом меньше.

Проблема в другом. А вот с основной социалистической идеологией сложнее. Потому что внесистемная левая оппозиция, с одной стороны, существует, и это хорошо. Но, с другой стороны, влияние системной оппозиции в лице справороссов с КПРФ еще не умерло, и это плохо.

Вот те на, спросит иной критик, а почему системная оппозиция не подходит на роль социалистической идеологии. А потому, что обманывает народ, и о чем подробнее ниже. Так что только внесистемная левая оппозиция является зародышем подлинной социалистической идеологии.

А раз так, то политической сущностью следующего года будет столкновение единороссовских «патриотов» не с «либералами» или зюгановцами-мироновцами, - эта публика уже неинтересна народу, и как бы Киселевы-Соловьевы ни насиловали ее «дебатами», - а столкновение будет со внесистемными левыми деятелями, сумевшими объединиться в прообраз СПРФ тем более. А такие деятели появятся непременно, и сама жизнь заставит.

***

Выборы в Штатах показывают, что импичмент Байдену не грозит. Ничего экстраординарного не произошло, и поддержка киевской хунты продолжится. Но тогда без широкой демократии уже в самой России не обойтись. Без демократии нам смерть.

То есть, бескомпромиссная поддержка единороссовского Кремля со стороны народа имела бы смысл, если бы напор на Киев привел к быстрому успеху. Наподобие, потерпеть авторитаризм ради согласованных действий, и чтобы сокрушить врага. Но уже ясно, что штурм не получился, и впереди долгая осада. А раз так – без демократии не победить. Выходит, гипотеза автора о надвигающейся революции верна, и в продолжение статьи «Революция неизбежна».

Итак, уже хорошо, что разница внесистемной левой оппозиции со справороссами очевидна. Последние сохраняют принцип «разделения властей» в своей программе, и что абсурд для социалистов, стоящих на принципах Советской власти. А вот с КПРФ чуть сложнее. Те признают Советскую власть, и даже самоуправление трудовых коллективов… но настолько общо и размыто, что разница между прошлым и современным отсутствует напрочь! Но тогда и их программа остается реакционной.

Но чтобы увидеть картину маслом, немного предыстории. По глубокому убеждению, социализм в первом Союзе отсутствовал, и валовая экономика тому доказательство. А вот мутации первично-уравнительного «военного коммунизма» просуществовали вплоть до восьмидесятых прошлого века. И Андропов с командой аналитиков КГБ, знающих реальное состояние дел, решил начать перестройку. Разве что здоровье помешало, и все перешло к не столь умному Горбачеву. Но все равно, и перестройка выкрутилась бы, но «разделение властей» неподготовленного Закона о госпредприятии помешало. А вот если бы Советская власть была демократизирована не только выборами руководства организации самим трудовым коллективом, но и с обязательным ВЕРХОВЕНСТВОМ выбранного Совета над администрацией; то и переход к основам социализма произошел бы непосредственно.

И вот почему разница социалистов со справороссами и КПРФ столь важна. Вот именно четко и ясно нужно верховенство выбранного Совета над директором и администрацией. Никаких отдельных выборов директора в стиле «разделения властей» не должно быть! Это принципиальный момент, - и, если бы не просчет с ним, - мы бы уже жили при социализме.

Но не мытьем, так катанием. Верная андроповская стратегия НА ОПЕРЕЖЕНИЕ привела к переходному государственно-монополистическому капитализму; и приведет от него к социализму по всем канонам марксизма. К примеру, даже западные советологи удивились быстрому развалу Союза. Но они перепутали божий дар с яичницей. Потому что врожденный потенциал советского строя не допустил запущенность болезни. Или, кто привык к современному языку, механизм «созидательного разрушения» по Шумпетеру сработал. И как не удивительно для некоторых, второй и современный Советский Союз возродится - а США исчезнут. Потому что советский строй оказался способен на это самое созидательное разрушение – а запад нет.

Единственно, автор задумывался о конкретных формах перехода уже от ГМК к началам социализма. И тут, бац, Путин объявляет СВО. Прямо-таки звезды сошлись. Карты сложились. Переход пойдет через непрекращающуюся поддержку Киева западом, отсюда через торможение СВО, отсюда через нарастание кризиса… и к крайней необходимости советской демократии, единственно способной довести борьбу до победы. Ничего другого не будет! И кульминация всего этого, скорее всего, будет уже В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.

***

Но один давний читатель и хвалит, и ругает автора. Хвалит, что хоть кто-то предлагает хоть что-то; а не увяз в голой критике, столь свойственной старым «левым». Но тут же ругает, собака, насчет недостатка конкретных действий. Надо, понимаешь, осуществлять непосредственные мероприятия, и чтобы шагать к цели. Ладно, мы не гордые, и критика принимается.

То есть, к сожалению, не все способны к демонстрациям сразу, и с видением политической перспективы. Иным надо делать что-то не столь опасное, но непосредственно полезное; и хотя бы проявляя социальную активность, а не сидя на месте. Отсюда демократические организации возникают по поводу защиты дольщиков, защиты природы (умной, конечно, и в городах особенно); в защиту детей-сирот, инвалидов, одиноких пенсионеров, против наркомании и так далее. Хорошо, пусть будет так, и все флаги в гости к нам. В смысле единой кампании… ЗА ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ САМИМИ УЧИТЕЛЯМИ.

Вот те на, удивится иной читатель. Где вопросы войны и мира только что – а где учителя и школьные выборы. Но не стоит спешить с выводами.

Образование – наше все. Это основа основ современной конкуренции. Уровень образования влияет даже на здоровый образ жизни по сведениям статистиков, а что уж говорить об удачных бизнес-моделях с крепкой валютой. Но более того, образование – главный бастион в гибридных войнах. Примеров тому масса со всяким там «гендерным воспитанием», воспеванием бандеровщины, проталкиванием либерального фашизма и так далее. Одним словом, если враг свихнул мозги вашим детям на гранты Сороса – то выиграл. Если вы вставили их на место – победили. Только так и никак иначе; и это специфика исторического момента.

А какое, нахрен, образование в масштабе всей страны – когда женщина-учитель задергана до ядреной фени?!... Риторический вопрос. Оклад фактически дохлый; надо тратить нервы, выпрашивая деньги на оборудование и ремонт школы; работы завались, и вечный кадровый голод. Не работа, а каторга! Уж кто-кто, а автор знает, о чем говорит, потому что его любовь была учительницей. Но «лирика» нужна только для доказательства, что автор знает абсолютно, о чем говорит. Бл.дь, тут трахаться охота вовсю, и уже одиннадцать вечера – а она проверяет все эти чертовы тетрадки. А не проверит, сразу завал. То приди привинти вешалки в школе, и почему-то трудовика сократили; то какой-то мужик быкует по поводу «поборов», и переносит все в личную плоскость по отношению к учительнице, и надо бы дать в челюсть; то, блин, шведская стенка шатается в допотопном спортзале, и как бы ребенок не убился; не школа, а нищета и бедлам.

Может быть, сейчас и получше, но уж точно не сравнить с западными (и даже азиатскими) школами с компьютерами, бассейном и стадионом. Еще раз, может быть, во всяких там Москва-Питер и навели порядок, – но уж в «провинции» по всей России-матушке, а она сильна именно «провинцией», - ЖОПА! Вот на Марс Путин хочет летать – а бассейн и нормальный стадион в каждой школе построить не может. Ну-ну.

Но тогда на ловца и зверь бежит. Если бы российские учителя выбирали и снимали своего директора, то это привело бы, во-первых, к правильному распределению окладов; во-вторых, к соблюдению трудового законодательства, и что взаимосвязано с первым; в-третьих, к оптимальным закупкам (без откатов вышестоящему чиновнику); в четвертых, к честным выборам, или гораздо ближе к ним (школы и учителя основная база выборов, и даже если результаты фальсифицируются не региональном уровне, можно зажать яйца сводками с мест); и в-пятых, даже к местной власти в виде Советов (коль выборы будут честными)!

И в результате – хорошее образование и победа в гибридных войнах. А образование детей для всех родителей, и в виде помощников и активистов такой кампании – святое дело.

Конечно, единороссы начнут верещать, что таков закон, и директора школ назначаются муниципальным отделом образования – ну так, и закон можно изменить; и назначать директора только с выборами и согласием трудового коллектива школы. Всякие частности опосля, а сначала о политическом и принципиальном характере такой кампании.

Единороссы живут, разумеется, по правилу «разделяй и властвуй». Скажем, мелкие предприниматели с бюджетной интеллигенцией, и по глупости, боятся «совков»; те перебарщивают зачастую с ностальгией по первому Союзу, и смотри выше еще раз; и достается по макушке и тем и другим. А крупное чиновничество с олигархами жирует. Нет уж, хватит. Да похрен, «совок» не «совок»; «наглый предприниматель» или «блатной бюджетник», - но хорошее образование родных чад нужно всем! Вот и объединяйтесь, балбесы.

Родители всех стран, объединяйтесь! Надо помочь учителям добиться своих прав, и чтобы выбирать директора школы. А это не хухры-мухры. Очень даже не хухры. Во-первых, если собрать закупки всех школ России от стульев до заборов и так далее, - то закупки будут требовательными, и без откатов, - и предприниматели вынуждены будут создавать оптимальные и платформенные бизнес-модели. Во-вторых, единороссы наглеют только потому, что учителя-девчонки молчат. А если бы они раскрутились на всю Россию, что выборы фальсифицируются директорами школ и прочими блатными прихвостнями, - кстати, многие женщины-учителя замужем за силовиками, и этот момент недооценивается левыми силами, - то даже сами выборы можно довести до определенной честности. Ах ты, сучка-директор, фальсифицируешь по «просьбе» мэра – долой.

К примеру, пришел единороссовский ухарь заменить результаты, пользуясь трехдневкой, а поддержанная и организованная всем обществом учитель-член участка настрополила мужика-силовика, и тот ухарю меж глаз. А если начальник УВД начнет давить на мужа-силовика; ладно, ну ка, иди сюда, начальничек, хочешь, чтобы твой ребенок заболел в детсадике?!.. Вот, нахрен, и не выпендривайся. Око за око, зуб за зуб. Или ты с народом, или ты против народа.

Так что поднять тему выборов директоров школ самим трудовым коллективом учителей, можно и нужно поднять очень даже как. И даже с целью подлинного патриотизма, и чтобы противостоять соровским провокациям. Это еще очень большой вопрос, кто больше виноват в их проникновении в российское общество. Смотришь, и единороссовская нищета главный тому канал.

***

Кто ж спорит, что самые умные граждане должны объединяться в партии. Вот СПРФ, по мнению автора, - Социалистическая партия Российской Федерации, - звучит скромно и со вкусом. Подождите со всякими коммунизмами, которые могут быть уравнительными – а давайте построим хотя бы реальный социализм с нормальным хозрасчетом, и с выборами вплоть до уровня трудовых коллективов. И начинать можно со школ; и настолько это эффективно и полезно для общества. Конечно, могут быть исключения на других и сверхопасных предприятиях, но исключения лишь подтверждают назревшее правило общего прогресса.

То есть, системная оппозиция в виде справороссов и КПРФ хоть и организованна, но тупа, и смотри выше еще раз. Как минимум тупа, а скорее всего, обманывает трудящихся намеренно. А внесистемная левая оппозиция ближе к народу, но уж слишком разобщена и амбициозна. У ОКП свои тараканы, и РКРП свои, и Левого Фронта свои (если он не умер совсем), у Рабкора свои, у многочисленных левых интернет-сайтов свои, и бла-бла-бла. Их много, но кто в лес, кто по дрова. Отсюда не мясо, не рыба.

Ну а чем вам не нравится идея общей СПРФ, и со стратегической идеей РЕАЛЬНОГО социализма в виде Советской власти вплоть до выборов в трудовых коллективах?!.. Но более того, мы даже не будем гнать лошадей, а начнем с подлинно патриотических выборов в школьных трудовых коллективах. Весь народ поддержит ради любимых чад, и единороссы будут загнаны в тупик.

Кто-то скажет, да какие, нахрен, левые силы, когда все людишки делают бизнес, и на какой-то там странный социализм-коммунизм член положили. Ну-ну. А жрать эти людишки хотят?!.. Стоит надеяться, что хотят. Но тогда кто им сказал, что единороссы выиграют драку с западом?!.. Ну вот, с какой балды, когда инфляция ползет медленно, но верно?!.. То-то! Если фактическая третья мировая война продолжится, - а она ПРОДОЛЖИТСЯ, к бабке не ходи, - будет хуже, хуже и хуже. И только советская демократия, и смотри выше еще раз, выдернет страну из трясины.

Итого. «Либералы», справороссы и КПРФ – разложились полностью. А раз так, две основные идеологии существуют в современной России. Одна "патриотическая", и с ней все ясно. Оные будут закручивать гайки государственного капитализма, пока не слетит резьба. Но тогда пора думать о единой СПРФ. И по простейшей причине – время пришло. На ловца и зверь бежит. (Продолжение следует.)