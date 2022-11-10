Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сдача Херсона

Опубликовано 10.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается со Сбером, есть Тинькофф... https://www.tinkoff.ru/collectmoney/c...

Вот еще ссылка на бывший Яндекс-кошелек, теперь Ю-мани: https://yoomoney.ru/to/41001845584610

Еще раз спасибо за поддержку, это очень ценно - ни ЦРУ, ни Кремль меня не поддерживают, только вы. По крайней мере, я понимаю, что всё это кому-то нужно.

Повторюсь: стало больше комментариев, а вот и посещаемость... Ну вы все знаете.

И обратите внимание на ссылки на ФОРУМ.мск - зайти из РФ можно только через VPN, но там текстовые варианты с гестбуком под каждым из материалов, можно комментировать более предметно и содержательно.

 

Итак, сначала без комментариев.

- Представитель Индонезии подтвердил отказ Путина поехать на саммит G20

- Байден пообещал, что США не втянутся в конфликт на Украине и не развяжут третью мировую

- В палату представителей США переизбрали двух умерших в октябре демократов, это по-нашему

- В Херсонской области запретили продажу алкоголя, просто "зверства оккупантов"

- Назван максимальный возраст, до которого может дожить человек

 

А теперь подробно, сегодня главная новость большая.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1 Сдача Херсона

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Еще одна трагедия в тему

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Макрон призвал готовиться к большой войне в Европе

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Похоже, с дельфинами, выпущенными в море из дельфинария, все в порядке

https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сдача Херсона
Сдача Херсона
10.11.2022
Одессу больше никто не основал. Сама как-то...
Одессу больше никто не основал. Сама как-то...
06.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Две основные идеологии России (0)
Сдача Херсона (0)
Жизнь после Херсона (4)
Резвятся в море и охотятся (2)
Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету (2)
Макрон призвал готовиться к большой войне в Европе (1)
Еще одна трагедия в тему (2)
Сдача Херсона (11)
Заградотряды - ихнее всё! (7)
МВД России объявило в розыск главного редактора СМИ-иноагента (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss