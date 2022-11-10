Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается со Сбером, есть Тинькофф... https://www.tinkoff.ru/collectmoney/c...
Вот еще ссылка на бывший Яндекс-кошелек, теперь Ю-мани: https://yoomoney.ru/to/41001845584610
Еще раз спасибо за поддержку, это очень ценно - ни ЦРУ, ни Кремль меня не поддерживают, только вы. По крайней мере, я понимаю, что всё это кому-то нужно.
Повторюсь: стало больше комментариев, а вот и посещаемость... Ну вы все знаете.
И обратите внимание на ссылки на ФОРУМ.мск - зайти из РФ можно только через VPN, но там текстовые варианты с гестбуком под каждым из материалов, можно комментировать более предметно и содержательно.
Итак, сначала без комментариев.
- Представитель Индонезии подтвердил отказ Путина поехать на саммит G20
- Байден пообещал, что США не втянутся в конфликт на Украине и не развяжут третью мировую
- В палату представителей США переизбрали двух умерших в октябре демократов, это по-нашему
- В Херсонской области запретили продажу алкоголя, просто "зверства оккупантов"
- Назван максимальный возраст, до которого может дожить человек
А теперь подробно, сегодня главная новость большая.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Сдача Херсона
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Еще одна трагедия в тему
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Макрон призвал готовиться к большой войне в Европе
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Похоже, с дельфинами, выпущенными в море из дельфинария, все в порядке
https://forum-msk.org/material/news/1...
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