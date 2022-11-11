У ВСУ высвободились резервы

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что часть резервов Вооруженных сил Украины может быть переброшена с херсонского на запорожское направление, и ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе.

«Вероятно, что после оставления Херсона нашими войсками часть резерва ВСУ будет переброшена на Запорожскую линию боевого соприкосновения. Очевидно, что в таком случае на нашей линии боевого соприкосновения начнется обострение ситуации», — написал Рогов.

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То есть это не я утверждаю, это Рогов, он - лицо официальное. Раньше его именовали как "члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области". Сейчас - просто председатель движения «Мы вместе с Россией»...

Итак, как легко можно было догадаться, группа российских войск, стоявшая в Херсоне на правом берегу Днепра, перестала сковывать 70-тысячную группировку ВСУ. Для обеспечения порядка в городе столько войск не требуется, а форсировать Днепр в нижнем течении в ноябре навряд ли придет в голову полководцам с обеих сторон. То есть у ВСУ высвобождаются силы.

Рогов полагает, что для наступления в Запорожской области. Вполне вероятно.

Улучшит ли это положение на фронте? Вопрос риторический...

А.Б.