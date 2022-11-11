Похоже нам воевать некому, а самое главное нечем

И все-таки, невзирая на свой возраст и тридцатилетний политический опыт, я остаюсь наивным человеком.

Вчера до 12 ночи не ложился спать, ожидая выступления президента РФ В.Путина с обращением к нации по поводу ситуации с Херсоном. Хотя на основании предыдущих 22 лет его руководства страной я прекрасно понимал, что выступления не будет. Президент Путин, как всегда, принял решение «отсидеться в кустах», а вернее в своем бункере. Как это он делал в критические моменты нашей действительности.

В августе 2000 года во время трагедии «Курска», захвата чеченскими террористами заложников в октябре 2002 года в театральном центре на Дубровке, захвата террористами школы в Беслане 1 сентября 2004 года, в августе 2008 года, когда он сбежал из Москвы на открытие Олимпиады в Пекине, пытаясь дистанцироваться от принятия решений начала войны с Грузией. И сегодня, скрываясь от еще не начавшейся встречи «двадцатки» G-20 в Индонезии 15-16 ноября, посылая вместо себя министра С.Лаврова. А ведь Россия находится в международной изоляции во-многом из-за его решений, и казалось-бы это его долг, как президента РФ, ехать на эту встречу и там отстаивать наши интересы, доказывая свою правоту. Но, увы…

В бункере оно спокойнее. Ведь всегда потом можно будет вопрошать: «А я тут причем?». Это Шойгу, Суровикин, Лавров и прочие.

Херсон это первый, но не последний РОССИЙСКИЙ город, сданный врагу. Украина получила уникальную возможность перебросить освободившуюся пятидесятитысячную группировку на запорожское направление, и начать наступление на Мелитополь, чтобы выйти на побережье Азовского моря и рассечь нашу группировку на две части. Затем разгромить ее «херсонскую часть» на левом берегу Днепра и начать наступление на Крым. Уничтожив Крымский мост и лишив наши войска в Крыму снабжения, как и под Херсоном, они повторят опыт 11-й немецкой армии под командованием Эриха фон Манштейна, которая в сентябре 1941 года начала битву за Крым. И я не уверен, что в 2023 году ВСУ не сумеют его повторить.

Похоже нам воевать некому, а самое главное нечем. В результате самой большой в мировой истории деиндустриализации, проведенной под руководством В.Путиным за 22 года, мы при этом уничтожили большую часть наших оборонных предприятий. И в результате обеспечить все потребности нашей армии не в состоянии. А советские запасы, хранившиеся на складах и базах хранения похоже подходят к концу. О чем свидетельствует активная поставка на фронт танков Т-60, выпуск которых был прекращен еще в 1975 года, а также появление на фронте гаубиц Д-1, которая использовалась Красной армией в годы Великой Отечественной войны. Особенно тревожат порой мелькающие в блогах заявления наших солдат и офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях, о начавшемся дефиците артиллерийских снарядов. И в этой связи меня крайне возмущают заявления провластных политиков и блогеров, которые заявляют, что нам спешить некуда и мы сможем воевать еще годами. Не сможем, господа! Каждый день затягивания боевых действий приближает день, когда воевать будет нечем.

И я бы на месте президента немедленно полетел в Корейскую Народно-Демократическую Республику, извинился перед ее руководством и народом за санкции Совбеза ООН, которые РФ поддерживала и осуществляла на протяжении многих лет. И попросил о помощи. В первую очередь боеприпасами и боевой техникой.

Но, увы. Это вряд ли когда-нибудь произойдет. Это говорит моя наивность.