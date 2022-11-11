Спикер Госдумы Володин: политическая система США оказалась мертва

Это он про избрание двух мертвых демократов в Конгресс.

У нас такое, конечно, невозможно. У нас кого сказали, того и выберут. Если помер, то вычеркнут из списков и внесут кого-то живого.

У нас политическая система живее всех живых. Оппозиция либо в эмиграции, либо в тюрьме. "Единая Россия" настолько единая, что все остальные фракции вместе с ней вносят законы и вместе с ней за них голосуют. Бери любого, и переводи в "Единую Россию" - не отличишь!

В Москве 120 райсоветов - и все "Единая Россия".

Один только президент Путин не член "Единой России", оно и понятно - он ее мозг.

И, естественно, еще живее всех живых, чем другие вечноживые.

И потом, почему "навечно зачислен в списки части" - можно, а навечно зачислен в списки партии - нельзя? Нужно вопрос тщательно проработать...