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Московский листок

Арестованы фигуранты дела о хищениях на объектах Кремля

Опубликовано 11.11.2022 в разделе комментариев 0

путин кремль
Арестованы фигуранты дела о хищениях на объектах Кремля

Басманный суд столицы арестовал до конца декабря главу ООО «Петербургский Ренессанс», участвовавшего в ряде громких реставрационных проектов, а ныне задействованного в восстановлении Мариуполя, Ивана Орынчука и бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук.

Им инкриминируется особо крупное мошенничество при реконструкции объектов Московского Кремля. По версии СКР, брат и сестра похитили более 70 млн руб. из авансовых платежей, поступивших по контрактам с Федеральной службой охраны РФ (ФСО).

В этом же году получил внушительный срок сотрудник управления капитального строительства ФСО, вымогавший взятку у руководства «Петербургского Ренессанса» за содействие в принятии работ по «кремлевским» контрактам.

Фигуранты вину не признают, их защита пыталась добиться меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, но безуспешно.

Ну вот, сразу вопрос - почему Московский кремль реставрирует фирма "Петербургский ренессанс"? Там даже архитектурный стиль другой, не ренессанс... Ну да, тендер выиграли, в Москве лучших реставраторов не нашлось...

В Кремле сейчас питерские, вот и реставраторы питерские. Усидели бы поляки в 17-м веке - сейчас реставрацией занималась бы какая-нибудь фирма "Варшавский классицизм".

А в Мариуполе что они реставрируют? Пересмотрите хоть "Маленькую Веру" - там ждановский ренессанс в полный рост.

Или фирме все равно, что ренессанс в Питере, что Кремль, что пятиэтажки в Мариуполе?

Но скорость восстановления Мариуполя потрясает - не только приступили к работам, но уже и сесть успели!

Теперь скажите, что Мариуполь не Россия...

 А.Б.



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