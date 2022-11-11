В сети появилось видео с подрывом Антоновского моста в Херсоне

Официальные данные об этом не приводятся. Это потрясающее новшество в российском законодательстве о СМИ - очевидность не является доказательством, только сообщение официального источника.
То есть слова "я видел", подкрепленные фото и видео - это не повод уберечься от преследования по законам о фейках. Пока пресс-служба Минобороны не подтвердит, мост считается стоящим на своем месте.
До этого военный корреспондент Юрий Котенок написал, что в Херсонской области были взорваны три моста: Дарьевский, Нововасильевский и Тягинский.
Вообще не понимаю, в чем тут вопрос?
Естественно, если речь идет об обороне по левому берегу Днепра, то мостам там уже делать нечего.
Вопрос о мостах выше по течению - почему все они не были уничтожены еще летом, когда стало ясно, что фронт стабилизировался? Чтобы противнику было проще доставлять технику, подкрепления и боеприпасы на левый берег?
При существующем подавляющем превосходстве в воздухе - и оставлять пути транспортировки военных грузов? Это как-то в моей гражданской голове не укладывается...
Ну, подождем разъяснений Минобороны.
А.Б.
|
|
varyatsvetkova написал 11.11.2022 12:42