В сети появилось видео с подрывом Антоновского моста в Херсоне

Официальные данные об этом не приводятся. Это потрясающее новшество в российском законодательстве о СМИ - очевидность не является доказательством, только сообщение официального источника.

То есть слова "я видел", подкрепленные фото и видео - это не повод уберечься от преследования по законам о фейках. Пока пресс-служба Минобороны не подтвердит, мост считается стоящим на своем месте.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок написал, что в Херсонской области были взорваны три моста: Дарьевский, Нововасильевский и Тягинский.

Вообще не понимаю, в чем тут вопрос?

Естественно, если речь идет об обороне по левому берегу Днепра, то мостам там уже делать нечего.

Вопрос о мостах выше по течению - почему все они не были уничтожены еще летом, когда стало ясно, что фронт стабилизировался? Чтобы противнику было проще доставлять технику, подкрепления и боеприпасы на левый берег?

При существующем подавляющем превосходстве в воздухе - и оставлять пути транспортировки военных грузов? Это как-то в моей гражданской голове не укладывается...

Ну, подождем разъяснений Минобороны.

А.Б.