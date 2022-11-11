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Московский листок

В сети появилось видео с подрывом Антоновского моста в Херсоне

Опубликовано 11.11.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
В сети появилось видео с подрывом Антоновского моста в Херсоне

Официальные данные об этом не приводятся. Это потрясающее новшество в российском законодательстве о СМИ - очевидность не является доказательством, только сообщение официального источника.

То есть слова "я видел", подкрепленные фото и видео - это не повод уберечься от преследования по законам о фейках. Пока пресс-служба Минобороны не подтвердит, мост считается стоящим на своем месте.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок написал, что в Херсонской области были взорваны три моста: Дарьевский, Нововасильевский и Тягинский.

Вообще не понимаю, в чем тут вопрос?

Естественно, если речь идет об обороне по левому берегу Днепра, то мостам там уже делать нечего.

Вопрос о мостах выше по течению - почему все они не были уничтожены еще летом, когда стало ясно, что фронт стабилизировался? Чтобы противнику было проще доставлять технику, подкрепления и боеприпасы на левый берег?

При существующем подавляющем превосходстве в воздухе - и оставлять пути транспортировки военных грузов? Это как-то в моей гражданской голове не укладывается...

Ну, подождем разъяснений Минобороны.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
varyatsvetkova написал 11.11.2022 12:42
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