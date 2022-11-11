Вертолёты Ка-52 в рамках спецоперации действуют сверх заложенных характеристик

Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 используются в ходе спецоперации на Украине сверх заложенных характеристик, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а лётчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40—45 градусов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экипажи эксплуатируют вертолёт на пределе его возможностей, машины успешно справляются с поставленными задачами.

Интересно, это образец неуемного восторга или замаскированный донос?

Военную, и вообще авиационную технику категорически нельзя использовать за пределами ее заявленных характеристик. Это не подвиг, а преступление.

Допустим, на Ту-154 категорически нельзя подниматься выше 11 тысяч метров, хотя двигатель позволяет гораздо больше - эксперименты заканчиваются сваливанием машины в плоский штопор и гибелью.

У Ка-52, благодаря в общем прогрессивной соосной схеме, при выполнении маневров может происходить схлестывание винтов - с гибелью машины, а часто и экипажа.

Извините, но при произвольном увеличении угла кабрирования вероятность такого летного происшествия заметно увеличивается. И что? Все нормально?

А.Б.