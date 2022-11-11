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Московский листок

Вертолёты Ка-52 в рамках спецоперации действуют сверх заложенных характеристик

Опубликовано 11.11.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Вертолёты Ка-52 в рамках спецоперации действуют сверх заложенных характеристик

Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 используются в ходе спецоперации на Украине сверх заложенных характеристик, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а лётчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40—45 градусов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экипажи эксплуатируют вертолёт на пределе его возможностей, машины успешно справляются с поставленными задачами.

Интересно, это образец неуемного восторга или замаскированный донос?

Военную, и вообще авиационную технику категорически нельзя использовать за пределами ее заявленных характеристик. Это не подвиг, а преступление.

Допустим, на Ту-154 категорически нельзя подниматься выше 11 тысяч метров, хотя двигатель позволяет гораздо больше - эксперименты заканчиваются сваливанием машины в плоский штопор и гибелью.

У Ка-52, благодаря в общем прогрессивной соосной схеме, при выполнении маневров может происходить схлестывание винтов - с гибелью машины, а часто и экипажа.

Извините, но при произвольном увеличении угла кабрирования вероятность такого летного происшествия заметно увеличивается. И что? Все нормально?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ходжа написал 11.11.2022 12:32
Это уже не первый идиот, с гордостью рассказывающий про пуски НАР с кабрирования. Красивое кино, очень популярное у кремлевских ботов. Вопрос куда летят ракеты не задает никто. А летят они в белый свет, эффективность такой стрельбы околонулевая. Почему это происходит? Потому, что не хотят заходить в зону действия ПЗРК укров. Боятся не зря, в каждом вылете система защиты отводит по несколько ЗУР. Но можно поражать врага не входя в зону ПВО дальнобойными (до 10 км) ракетами "вихрь". Где эти ракеты? Где, вообще, авиация? Очень интересно смотреть кино, как техника укров движется колоннами по открытой степи днем, в ясную погоду. Где вы, путинские соколы?
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