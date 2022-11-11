Арестованы "питерские" за хищения в Кремле

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается со Сбером, есть Тинькофф... https://www.tinkoff.ru/collectmoney/c...

Вот еще ссылка на бывший Яндекс-кошелек, теперь Ю-мани: https://yoomoney.ru/to/41001845584610

Еще раз спасибо за поддержку, это очень ценно. Независимость, она не только дорогого стоит, но и обходится недешево.

Повторюсь: стало больше комментариев, и посещаемость вдруг зашевелилась - видимо, на слово "Херсон" зашли люди, которых раньше тут не было, и тут же начали клеймить и жаловаться в ФСБ.

Если что, еще имеется Спортлото. Туда все пишут.

И обратите внимание на ссылки на ФОРУМ.мск - зайти из РФ можно только через VPN, но там текстовые варианты с гестбуком под каждым из материалов, можно комментировать более предметно и содержательно. Конечно, блокировка Генпрокуратурой сказалась на посещаемости - хуже всего, что ресурса нет в выдаче Яндекса. Но нам какое дело? Делай как должно, и будь что будет.

Итак, сначала без комментариев.

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А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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