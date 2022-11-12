Чей Херсон?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о статусе Херсонской области заявил, что регион остается частью России. Слова пресс-секретаря президента приводит ТАСС.

Вопрос о статусе Херсонской области возник на фоне переброски в ходе спецоперации группировок российских войск на левый берег Днепра. На него сегодня, 11 ноября, журналистам ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что несмотря на переброску войск Херсонская область считается частью Российской федерации. Он отметил, что данный факт закреплен законодательно и остается неизменным.

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То есть город Херсон на сегодня является оккупированным украинскими войсками? Но оккупировали они его не в результате упорных боев, а просто так вошли, когда российская армия его оставила без боя.

При этом распоряжение сдать Херсон отдали высшие должностные лица государства. Фактически просто так - РФ формально не находится в состоянии войны ни с Украиной, ни с каким-либо еще государством.

Придется напомнить, в статье 280.2 УК РФ имеются следующие строки: «Отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет».

Я б на месте украинцев сейчас в Херсон не входил (все равно это с военной точки зрения бессмысленно), а потребовал официального решения ООН о международном прововом статусе этого города.

А параллельно написал запрос в Генеральную прокуратуру РФ, не является ли сейчас территория города Херсон брошенной, и, соответственно, не принадлежащей никому?

А.Б.