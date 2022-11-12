Классовая борьба не прекращается

В городе-герое Ленинграде, прошла встреча рабочих с лидерами и активистами профсоюзного движения России.

В наше время, отягощенное мировым экономическим кризисом, подобные встречи как никогда актуальны. Предприятия во многих отраслях переживают кризис и все это самым негативным образом отражается в первую очередь на людях наемного труда, на большинстве граждан России.

Встреча прошла под Красным Знаменем Серпа и Молота, под знаменем трудящихся, организовал ее председатель первичной профсоюзной организации АО «Дикси Юг» МОРП «Защита» - Рауф Вердиев. Семинар о способах, перспективах и практике борьбы за свои трудовые права провел генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России – Сергей Храмов.

Рабочие заводов, таких как Балтийский, Ижорский, Электросила и др. присутствовавшие на мероприятии смогли получить подробные ответы на свои вопросы. Также на встрече принимали участие правозащитники и инспектора из профсоюзов: МОРП "Защита", профсоюз работников АО Тандер Северо-Запад, профсоюз «Курьер» и др. На общей встрече юристы и рабочие нашли взаимопонимание и поддержку во многих интересующих их вопросах. Представителям рабочих коллективов объяснили необходимость и преимущество создания профсоюза. И основное его преимущество в том, что на сегодня профсоюз – это самый эффективный инструмент разрешения трудового спора: все что касается финансов, условий труда, обучения, здоровья, безопасности, а также по иными жизненными вопросам, которые часто возникают на работе.

Эти взаимоотношения между работником и работодателем очень быстро обостряются, так как в их основе лежат неразрешимые противоречия между трудом и капиталом. Работодатель всегда стремится сэкономить на рабочем и переложить на него бремя убытков, как говорится - ничего личного, просто бизнес. И рабочий должен уметь не быть битым никогда. В этот период необходимо грамотно провести юридическое сопровождение дела, чем и занимаются профсоюзные инспектора. Они же подсказывают, как правильно вести себя в судах, учат защищаться от преследований со стороны работодателей в отношении активистов и лидеров профсоюзных организаций.

Подобные встречи выходят далеко за рамки формальных юридических консультаций, как это может показаться для тех, кто в них никогда не участвовал. Они являются ценнейший способом обмена опытом, борьбы за свои трудовые права, повышения юридической грамотности, координации действий коллективов разных предприятий из одной отрасли или смежных отраслей. Члены политических партий и движений, которые принимали участие в самой встрече и в ее организации, это: КПКР, ОКП, Рот Фронт высказали полную готовность в организации и укреплении рабочего профсоюзного движения.

Также есть организации, которые готовы помогать медийно или иным способом, например помещение для собрания предоставило Региональное отделение Общероссийского Офицерского Собрания. Но в первую очередь, рабочие сами должны и обязаны стремиться проявлять организаторские способности, и тем самым влиять не только на успех в достижении своих личных потребностей, но и в целом улучшать общество своей борьбой. Это и многое другое договорились при следующей встрече обсудить участники рабочего собрания по организации помощи в защите трудовых прав. Ведь только так справедливость из мечты становится реальностью.