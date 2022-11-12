Как убить настоящего дракона?

(рецензия на книгу М. Ходорковского «Как убить дракона?»)

Программа Ходорковского

Оно, в сегодняшних условиях, и Ходорковский тоже как бы за Россию, но…

Когда я создавал и редактировал газету «Дуэль», я ввёл правило - в дискуссиях давать весь материал оппонента, чтобы не уподобляться сопливым гениям журналистики, которые вырывают из контекста строчку и с её помощью нагло извращают то, что писал критикуемый ими человек.

Разумеется я не могу дать текст всей книги Ходорковского – вот она https://dragonbook.khodorkovsky.com/, да я, собственно, и не собираюсь её читать, кроме просмотра выводов, поскольку, как говорили англичане, для того, чтобы понять, что яйцо тухлое, не обязательно его есть целиком (правда, сегодня уже мало кто представляет, как выглядит тухлое яйцо). Кроме того, когда обсуждаешь книгу, то ты обсуждаешь не то, что автор хотел сказать, а то, как ты её понял.

Посему я буду обсуждать то, как написанное в своей книге понимает сам Ходорковский, для чего рассмотрю его обращение к человечеству с предложением зачерпнуть мудрости из этого его произведения. Итак.

«Здравствуйте,

Это Михаил Ходорковский. Эта неделя началась для меня с сообщений об очередных обстрелах Киева, Харькова и других украинских городов. Ударам подверглась критическая гражданская инфраструктура страны. Наверняка будут данные о погибших и раненных в результате обстрелов.

Последние восемь месяцев и Украина, и Россия живут в аду развязанной безумным диктатором войны. Я не пытаюсь поставить на одну доску трагедию украинцев и нас, россиян. В Украине гибнут и страдают люди, разрушается инфраструктура и жилые дома. Россия погружается в изоляцию, из нее сотнями тысяч бегут граждане, раскручивается маховик репрессий, страна лишается будущего.

У войны, у страданий и боли людей, у разрушенной жизни и отсутствующего будущего есть одна причина. И, соответственно, есть один способ решения. Как остановить войну? Как дать украинцам мир, а россиянам будущее? Только убив дракона.

«Как убить дракона?» называется моя книга. И под драконом я подразумеваю не Путина – он лишь одна из реинкарнаций этого дракона, – а единоличную, самодержавную систему власти в нашей стране.

Очень важно не только прекратить войну здесь и сейчас, но и навсегда лишить предпосылок такой вариант развития событий. На мой взгляд, России необходима смена не только персонального состава руководства страной, но и самой системы, при которой вся власть сосредоточена в руках одного человека.

Такая концентрация полномочий и возможностей неизбежно будет приводить нас к авторитаризму и поиску внешнего врага вне зависимости от фамилии человека, который получает эту власть. В российской истории мы неоднократно наблюдали, как к власти приходит реформатор, освободитель, прогрессист, а потом перерождается в сатрапа и душителя свободы.

Мы должны убить этого дракона, мы должны раз и навсегда убрать условия для воспроизводства автократической модели управления страной. А сделать это на данном этапе можно лишь через построение подлинно федеративной парламентской республики с сильными регионами и муниципальной властью. Это центральный тезис моей книги.

Помимо донесения этого тезиса при написании книги я ставил перед собой еще одну задачу. В российском протестном движении есть ряд тем умолчания. Проблем, существование которых все понимают, но не хотят или опасаются их обсуждать и домысливать. В своей книге постарался проговорить эти проблемы до конца.

Может ли демократическая оппозиция допускать использование силы в ходе смены власти? Возможна ли кооптация верхней и средней бюрократии в структуры новой, демократической власти или же нужна люстрация? На каких условиях новая российская власть должна будет договариваться об окончании войны с Украиной?

Это далеко не полный перечень непростых вопросов, на которые нужно ответить сейчас, до того, как они возникли в практической плоскости. Эти проблемы не столько сложны интеллектуально, сколько пугают своими решениями. В книге «Как убить дракона?» я попытался додумать эти вопросы до конца вне зависимости от того, насколько непросты и неприятны получились честные ответы на них.

К сожалению, сейчас Россия находится в такой точке исторического развития, что без сложных, болезненных и неприятных решений уже не обойтись. Но эти решения должны быть обсуждены и проговорены публично. И это следует сделать заранее. В тот момент, когда откроется окно возможностей для перемен, что-либо обсуждать будет поздно. Обсуждать, дискутировать и приходить к консенсусу нужно сейчас.

И моя книга – это не только обобщение моих взглядов на будущее России, но и приглашение к широкому диалогу по этим вопросам. Скачивайте книгу на сайте, обсуждайте в соцсетях и делитесь со своими друзьями и знакомыми.

Разговор о будущем – это самое важное, что мы можем сделать сейчас. Ведь будущее само по себе не настанет. По крайней мере, в том виде, каким мы его хотим. Над ним надо работать.

Ваш Михаил Ходорковский».

Приглашение к диалогу – это круто, да только за 30 последних лет я ни разу не увидел от советской и русской интеллигенции даже попыток диалога с оппонентами – не видел хотя бы попыток понять, что хочет оппонент, не увидел попыток продумать, как удовлетворить его цели без ущерба для своих целей. Только тупое замалчивание того, что сторонникам Ходорковского и ему самому не нравится, – что они понять не способны.

Это уже было

Начну злобно – с самого конца - с видения Ходорковским будущего, поскольку, по его мнению, «разговор о будущем… - это самое важное, что мы можем сделать сейчас».

А сейчас у нас что? А сейчас у нас именно то будущее, которое хотел, строил и построил сам Ходорковский в 90-х.

Напомню, о чём вспоминал сравнительно недавно.

В 1996 году 13 «банкирских комиссаров» выступили против смещения уже даже олигархам осточертевшего и уже смертельно больного Ельцина, и выступили только потому, что, по их мнению, взамен Ельцину к власти должны были прийти зюгановские коммунисты. Причём, эти 13 «банкирских комиссаров» нагло пригрозили развязать в России гражданскую войну, если коммунисты, победят на выборах и осмелятся взять власть. То есть не стесняясь пообещали убить всех коммунистов и их сторонников. Убить! Обычные либералы!

Зюганов перепугался до смерти и отдал победу Ельцину, согласившись с фальсификацией выборов, - но с Зюгановым и так всё понятно. А вот что получили сами «банкирские комиссары», добившиеся своей цели «Лишь бы не коммунисты!»? Которые и обеспечили приход к власти симбиоза фээсбэшников с уголовниками?

Для этого давайте вспомним поимённо этих банкиров. Главный из них – М. Ходорковский. Это он инициировал выступление всех 13-ти. Кроме него сонм банкиров с прекрасными русскими фамилиями: Березовский, Гусинский, Невзлин, Орлов, Потанин, Смоленский, Фридман (и ещё 5 не банкиров, а директоров корпораций). Да, они удержали Ельцина у власти, да, они передали власть фээсбэшникам с уголовниками под контролем США, но что в результате получили сами?

В результате своей мудрости Ходорковский получил 12 лет тюрьмы, и посадили его не коммунисты, Березовский был убит и тоже не коммунистами, Гусинский, Невзлин и Смоленский сбежали в Израиль и тоже не от коммунистов.

А ведь в 1996 году в России была безусловно парламентская республики с сильными регионами (одна Чечня чего стоила). Была такая самая республика, какую Ходорковский планирует построить и сейчас. То есть Ходорковский призывает сторонников убить старого дракона, чтобы никто не мешал ему в заграничном гнёздышке насидеть яйцо нового - такого же.

И никто ему не скажет: «Бл…, Миша, никто не против убить дракона, но тебе же уже давали один раз построить то, что ты хочешь, а ты что натворил?? И шо - опять?»!

Мне скажут: кто старое помянет… Мне скажут: а может Ходорковский поменял ориентацию?

Да хрен там! Вот его бла-бла-бла в качестве выводов его размышлений.

Не понимая, чего хочет

Глава 19 его книги «Как убить дракона?» - «Конституционный выбор: парламентская или президентская республика?». (А как он себе представляет президентскую республику? В виде монархии?).

Ладно, итог главы:

«Недостаток федеративной модели — в ее сложности и подвижности. Это модель вечного конфликта, заложенного в основание политической системы как часть техзадания. Преимущество федеративной системы над самодержавной одно — в ней внутренние возмущения не накапливаются, а постоянно разрешаются как момент перманентной борьбы элит. Как следствие, исчезает потребность во внешней агрессии как единственно возможном способе долгосрочной стабилизации системы (выпуска пара). Однако для обеспечения бесперебойного разрешения непрерывно возникающих межэлитных противоречий (возмущений), не подавляемых страхом репрессий, механизм жесткой суперпрезидентской республики со смещением баланса властей в сторону неисполнительной центральной власти не подходит. При таком смещении постоянно будет возникать соблазн вернуться к замораживанию конфликтов «по понятиям» и стабилизации системы традиционным, привычным способом. При первом же сильном лидере система неизбежно вернется в привычную колею. На мой взгляд, федеративная система может эффективно работать исключительно в формате парламентской республики, то есть как федеративно-парламентская республика. Парламентская форма правления наилучшим образом отвечает двум требованиям: позволяет быстро разрешать региональные межэлитные конфликты и не дает легко вернуться в привычную колею».

Заметьте, представляя свою модель государства в виде парламентской республики, Ходорковский ни разу, даже случайно, не вспомнил о народе. В его понимании любое государство – это только шайка «элит у власти». И всё! И это, блин, демократ! Но об элите будет в конце, а сейчас об устойчивости государства при «федеративно-парламентской республике».

При монархии в многонациональной России только некоторую часть только польской элиты из-за непомерного обилия шляхты не устраивало такое «федеративное» устройство Российской империи, как монархия, а национальные элиты остальных членов «федерации» благоденствовали! И начали разрывать труп императорской России только после свержения монархии - при учреждении в ней парламентской республики. Той самой, которую и предлагает Ходорковский.

При советской власти большевики сначала сделали благое дело – перебили в стране какую-то часть её «элиты», и уже благодаря этому федеративная и даже союзная Россия(СССР) оказалась настолько прочной, что победила всю фашистскую Европу во главе с Германией. А как только во главе СССР оказался парламент в виде Съезда Советов, то вся вонючая и тупая «элита», как в Москве, так и на окраинах (смачно плюнув на требование народа о единстве Советского Союза, высказанное на референдуме) разорвала СССР на куски, чтобы залезть на образовавшиеся властные должности и разворовать осколки когда-то великой страны.

Вот вам и примеры родной страны к цене умствований Ходорковского – не только при советской власти, но даже при царе, многонациональное устройство России было гораздо прочнее того устройства, которое предлагает Ходорковский. Но он это либо не видит, либо не хочет на это указать своим читателям.

На защите кукловодов

Ходорковский назвал книгу по мотивам фильма «Убить дракона», но в фильме дракон персонализирован, следовательно в и в книге с таким названием (а не, скажем, с названием «Как разорить гнездо дракона») должна идти речь персонально о конкретном драконе. Но Ходорковский навязчиво указывает, что «под драконом я подразумеваю не Путина – он лишь одна из реинкарнаций этого дракона, – а единоличную, самодержавную систему власти в нашей стране». Что касается системы власти, то тут Ходорковский понятия не имеет, о чём пишет, поскольку он сам, как выше сказано, именно эту власть и создал в 90-х. Кроме того, Ходорковский до сих пор не сумел усвоить Конституцию РФ, в которой и дана система власти, и которую он хочет типа изменить. Его непонимание того, о чём он пишет, понятно.

Но вот то, что он под драконом имеет в виду не Путина, хотя название книги прямо указывает на Путина, интересно.

Полагаю, дело в том, что в момент, когда подыхал Ельцин и для его замены срочно готовили нескольких артистов – двойников Ельцина, - Ходорковский занимал слишком высокое место «на Олимпе», чтобы этого не знать. Знал он, безусловно, и то, что и В.В. Путин во власть шёл уже вместе с артистами, исполнявшими его роль – с двойниками. Соответственно, Ходорковский понимал и понимает, что начиная с 1996 года Россией руководят некие кукловоды, причём, наверняка знал и знает то, что эти кукловоды возглавляются США. Отсюда, полагаю, и требование Ходорковского менять не Путина, а некую «систему», короче - поменять всего лишь персональный состав «элиты» под всё той же властью. И Ходорковский убеждает, что когда «элиту» поменяют на такую, как он и его сторонники, то остальной «элите» будет очень хорошо – свободно!

Законодательство без требования исполнения законов

Вот глава 20. «Правовой выбор: диктатура закона или правовое государство?». И в этой главе даны конкретные представления Ходорковского о системе власти.

Итак, система власти данной страны указывается в Конституции, и если ты понимаешь, что такое конституция, и что в конституции установлено, то для изменения системы власти тебе нужно изменить конституцию. Ходорковский это понимает? Отнюдь! Такое впечатление, что брошюры с названием «Конституция РФ» Ходорковский вообще никогда не видел и даже не пробовал с ней ознакомиться. Нет, в книге он поминает «конституцию» и «конституционность» 81 раз, но нет ни единой ссылки на её положения! На то, что в Конституции РФ - какая статья, определяющая систему власти, - ему не нравится!

Вот он пишет: «Это должен быть разговор о деталях с привлечением экспертов и максимально широкого круга «интересантов», ведь именно в демократических деталях прячется авторитарный дьявол. Его-то мы и просмотрели в «самой лучшей» Конституции 1993 года. Нельзя, чтобы эта ошибка повторилась». Какой дьявол? Где именно он там? Только бла-бла-бла и бла-бла бла. И так 81 раз!

Мало этого, на самом деле Ходорковский уверен, что и конституция-то не нужна, да и законы тоже не нужны. Он считает, что исполнение законов – это фашизм:

«Если провести опрос на улице и поинтересоваться у прохожих, что они думают о правовом государстве, то подавляющее большинство ответит: это такое государство, где соблюдается закон. Это похоже на правду, но — неправда! Будь все так просто, самым правовым государством оказался бы «Третий рейх» — уж что-что, а законы там соблюдались, и пойманный на взятке начальник концлагеря легко мог стать его узником (хотя порой коррупционеров просто переводили в другие учреждения). Значит, дело все-таки не только и не столько в соблюдении законов, сколько в их природе».

Поняли? Оцените логику: не соблюдение закона важно, а природа закона!

Но при такой логике сразу же возникает вопрос – а зачем соблюдать законы любой, даже самой любимой Ходорковским «природы»? Чтобы фашистом быть? Круг замкнулся – раз нет необходимости соблюдать законы, то и нет возможности установить власть любых законов – хоть хороших, хоть плохих. Любой «природы».

Вот в Википедии читаем, что «12 ноября 2013 года Ходорковский, проведя в заключении более 10 лет и не признав своей вины, направил Президенту РФ прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами». То есть Ходорковский считает, что суд над ним, не соблюдал законы и осудил его без вины! Однако в то время, когда судили Ходорковского, все процессуальные законы были исключительно справедливыми и демократическими, просто судьи не эти законы плевали. И судья в деле Ходорковского плюнул на закон потому, что не хотел быть фашистом и разделял убеждение самого Ходорковского – зачем ему надо было в деле Ходорковского соблюдать законы, если судье главным (как и Ходорковскому) была «природа» закона? А «природа» закона судье говорила, чтобы кучеряво жить, надо осудить Ходорковского. Вот судья его и осудил беззаконно. Против природы не попрёшь, не так ли, Михаил Борисович?

Ну, кто не знал, что есть демократические и фашистские законы? - новость, которую в этой книге открыл для себя и своих сторонников Ходорковский. Но как можно путать содержание законов и их исполнение? Ведь российские фашисты как раз потому фашисты, что не исполняют Конституцию – основной закон.

Впечатление такое, что Ходорковский и ему подобные «революционеры» вообще не понимают, что требуют самые элементарные законы. Ну, чего болтать об исполнение или неисполнении законов, если ты их не знаешь и не способен ни сам, ни с чужой помощью понять, что эти законы установили?

Вот Ходорковский начал и свою книгу с плача на злобу дня – с того, что фашисты Кремля напали на бедную Украину: «Последние восемь месяцев и Украина, и Россия живут в аду развязанной безумным диктатором войны».

А я с марта месяца, пытаясь ему и его единомышленникам помочь, объясняю, что им надо во всех случаях объяснять, что они не пресловутые борцы за мир, а борцы с совершаемым в России преступлением «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», запрещённым статьёй 353 УК РФ.

Хоть кому-то из них моя помощь помогла? Как в стенку горох! У того же Ходорковского ни в книге, ни в рекламе и слова нет об этом преступлении – в немеряных объёмах общее бла-бла-бла про законы … и ничего конкретного!

А что означает, что эти «борцуны с режимом», болтая о каком-то моральном или гуманитарном преступлении, на самом деле замалчивают факт того, что это преступление уголовное, пытаются скрыть это от народа! Они этим молчанием по факту ОБЕЛЯЮТ власть в России, против которой как бы отчаянно борются и которую как бы отчаянно обличают.

Свобода от здравого смысла

Ну и вывод Ходорковского по главе 20 «Правовой выбор: диктатура закона или правовое государство?»:

«Почему я так подробно останавливаюсь на этом вроде бы отвлеченном и сугубо философском вопросе? Потому что он, с моей точки зрения, основополагающий. Есть вещи, которые никому не надо доказывать. В оппозиционной режиму среде сложился консенсус в отношении нынешней правоохранительной и судебной системы как системы антиконституционной и нуждающейся в глубоком революционном преобразовании. Существует множество предложений, как это сделать, и большинство из них не лишены смысла и весьма полезны.

Написаны фундаментальные многостраничные доклады и короткие блистательные эссе, содержащие конкретные предложения и целые концепции реформ. Общие рамки понятны: расширение компетенции судов присяжных, укрепление независимости судов, превращение ФСБ из «второго правительства» в орган, сосредоточенный на борьбе с терроризмом и шпионажем, разукрупнение и диверсификация спецслужб в целом, кардинальное изменение роли прокуратуры и многое другое. Но все эти предложения будут бесполезны, если не произойдет главная революция — в головах, если у людей не возникнет понимания сути концепции правовых законов.

Любую структуру можно окоротить, любой механизм можно извратить, любую гарантию можно обойти, если нет консенсуса по вопросу о главном принципе — о том критерии, с помощью которого оценивается успех или неуспех реформ. И этот критерий один — свобода. Именно приоритет свободы отвергает неправовой закон и принимает правовой, отвергает опасную для общества диктатуру закона, являющуюся фиговым листком нового самодержавия, и делает государство правовым».

Как видите, по Ходорковскому и сами законы – это чепуха, и исполнение законов – тоже чепуха, и отсутствие в России судей – чепуха. А что не чепуха, что главное?

А главное – свобода! Свобода!! Будет свобода, не нужно будет не исполнение законов, ни честные и независимые судьи. Во!

Замечательно!

Но как представить себе свободу без честных судов? Вот ты что-то сказал, что не понравилось хозяину судьи, - и тебе в суде беззаконно дали срок. Это свобода? Ты вышел на митинг и тебе судья беззаконно дал срок – это свобода?

Как можно болтать о главенстве свободы в стране, в которой нет судей?

Роль судей

Я уже много лет пишу и пишу, обращаясь ко всей оппозиции, что по главной идее устройства Российской Федерации – согласно Основам конституционного строя – в России главной властью и единственным источником для власти остальных государственных органов власти является народ. В России никто не вправе командовать, НЕ ПОЛУЧИВ ЭТОГО ПРАВА ОТ НАРОДА и тех, кому власть дал народ, - от органов государственной власти. Лично сам народ командует при помощи референдумов, а органы государственной власти формирует на свободных выборах. Это статья 3 Конституции РФ.

А согласно статье 10 Конституции, государственные органы власти состоят из трёх ветвей – законодательной, исполнительной и судебной, причём, все эти три власти самостоятельны, то есть каждая их них должна избираться народом отдельно, поскольку, повторю, только народ тот источник, который может дать власть органу власти. Других источников в России власти нет. Президент не может быть источником власти ни прямо, ни как орган государственной власти, поскольку президент не является самостоятельным органом государственной власти. Нет в России такой государственной власти – президентской. Не верите? Поищите президентскую власть в статье 10 Основ конституционного строя.

Но поскольку судьи у нас не избираются народом, то есть, их власть поступила не из единственного законного источника – не от народа, то у нас ДО СИХ ПОР НЕТ СУДЕЙ. Нет государственной судебной власти, предусмотренной Основами конституционного строя Конституции РФ, которым должны соответствовать все остальные положения Конституции РФ.

И я призываю оппозицию – требуйте всегда и везде от Государственной Думы изменить соответствующие статьи Конституции РФ и сделать судей выборными народом. Хот бы как в СССР или в США!

В стенку горох!

И Ходорковский, и вся оппозиция тупо молчат о том, что в России нет судей не потому, что суды, дескать, выносят судебные акты, которые оппозиции не нравятся, а потому, что лица в судейских креслах не избраны народом! Ну, что ты потребуешь от людей типа Ходорковского, умственные способности которых не дают им возможность понять Конституцию РФ?

Таким образом, если вам не жалко времени вашей жизни, то можете непосредственно ознакомиться с изготовленным Михаилом Ходорковским «продуктом политическим, буквосодержащим». А я продолжу о драконе.

Дракон – это кто?

Прежде всего, а кто является драконом? Кто является трагедией России? А ответ один – «драконом» как раз и являются такие, как Ходорковский, – лица, прущиеся во власть, но не понимающие ни что они там обязаны делать, ни зачем они там нужны. Вот они «дракон», вот их надо убить.

Нет, не в полном смысле слова.

Так что - это «не наш метод»!

Наш метод

Надо не убить, а отвратить этого «дракона» от желания добраться до властных кормушек, и отвратить законом о суде народа над избранными органами власти. Давненько я о нём не вспоминал. Напомню.

Почему в России члены власти и их приспешники творят во власти, что угодно? Ответ один и другого ответа нет и не может быть – потому, что они никак не отвечают за результаты своего правления – никак не наказываются за вред, нанесенный народу, тебе. И если их не наказывают, то почему бы им и не быть ворами или тупыми бездельниками? Вора делает вором случай, а безответственная (безнаказанная) власть - это просто рай для воров. Ну, в какой еще области человеческой деятельности такое может быть?!

Вот вы садитесь в автобус, платите водителю деньги, и он обещает довести вас в целости и сохранности до места назначения. Но если он, даже по ошибке, не говоря уже о разгильдяйстве, вызовет аварию, и вы пострадаете в ней, то что – водитель просто помашет вам ручкой и скажет: «Вы тут кровью истекайте, а я пошел на заслуженный выходной»? Нет, тут у всех ума хватает, и если такого шофера сразу не прибьют разгневанные пассажиры, то его отдадут под суд, где 12 простых граждан, присяжных заседателей, решат, виновен он или нет. А члены нами же избранной власти (президент и депутаты), взявшие у тебя налогами деньги и обещавшие довезти тебя в светлое будущее? С ними как? А они сегодня машут нам всем ручкой и говорят: «Вы, лохи, голосовавшие за нас, тут в России кувыркайтесь, а мы поехали отдыхать к наворованным миллионам». Почему водитель сидит в тюрьме за свою тупость и разгильдяйство, а они – нет? Почему по 10 лет за недосмотр отсидели руководители Чернобыльской АЭС, а президенты и депутаты, разорившие Россию, и 15 суток не получили? Они что – цацы? У них голубая кровь? Неужели так и должно быть?

Нет, конечно, и есть простой и абсолютно законный путь расставить все по своим местам и указать власти, кто в России хозяин.

По нынешней Конституции (и по любой другой в будущем) сувереном (высшей властью) является народ, а депутаты и президент только слуги народа, которым властвовать разрешено народом и от имени народа. Причем, народ и без них может принять какой угодно, нужный народу закон, проголосовав за него на референдуме.

Но если народ - это хозяин, а депутаты и президент - слуги народа, то у народа (у каждого избирателя, а не только у 12-ти, как в судах) есть право и обязанность перед своими детьми судить своих слуг, поощряя хороших и наказывая нерадивых. И делать это, чтобы и самому жить достойно, и своим детям оставить достойное государство. У народа есть право Хозяина! И если вы снимете шоры с глаз и подумаете, то увидите, что реально осуществить это свое право очень просто!

Нужен закон, по которому на каждых выборах, каждый избиратель, кроме бюллетеней с новым составом власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу власти, в котором будет три строчки: «Достойны поощрения», «Достойны наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то президент или каждый член Федерального собрания станет Героем России. А если избиратели решат «Достойна наказания», то президент или каждый член Федерального собрания сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Причем, судить власть каждый избиратель будет исключительно из собственного убеждения в ее вине и заслугах. И никто ему не будет указом в этом его вердикте хозяина своим слугам.

Каждый гражданин России получит реальный кнут и пряник для власти, и этими кнутом и пряником заставит президента и каждого депутата служить себе, а не их счетам в заграничных банках. Народ (демос) получит власть (кратос) и возникнет ситуация, которая и описывается словом «демократия». Других способов создать эту ситуацию нет. Других способов «убить дракона» не существует!

Что в этом законе сложного и что в этом законе непонятного?

Принятие этого закона было целью уничтоженной властью Армии воли народа (воли в смысле выражения своего властного мнения), которая в своё время провела опрос 21 тысячи человек и 9 из 10 живущих своим трудом граждан (от ученых до милиционеров, от бизнесменов до рабочих) немедленно соглашались, что такой закон нам необходим.

Это не месть депутатам или президенту. Если уж они довластвуют до того, что большинство народа не сделает их героями, а осудит, то их и четвертовать будет мало. Это всего лишь препятствие проникновению во власть, подлецов и дураков. Препятствие проникновению во власть «дракона».

И, поверьте, для нынешней власти и для претендующих на власть, типа Ходорковского, нет ничего страшнее, чем закон об ответственности власти перед народом. Ничего страшнее, чем эта их «смерть» - ситуация, когда они сами побоятся приближаться к властным должностям – к той работе, которую они не способны исполнять.

***

Когда объясняешь это не нормальному человеку, а сегодняшнему политику или претенденту, собирающемуся добраться до властной кормушки, то обычно следует протест, что при таком законе никто не согласится стать депутатом Думы или президентом России. Это так, для этого и нужен этот закон, поскольку тогда никто из МУДАКОВ не согласится быть депутатом и президентом. Президентом и депутатом будут только люди, понимающие, что надо делать на этих постах, чтобы народу России было хорошо.

Приведу в пример случай с руководителями помянутой Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года, в 1:23 ночи, в ходе проведения проектного испытания турбогенератора №8 на энергоблоке №4 произошёл гидротермический взрыв, приведший к тяжелейшим последствиям. Катастрофа произошла по вине сменного персонала, а директор Чернобыльской АЭС, В. Брюханов, и Главный инженер станции, Н. Фомин, спали – при чём тут они? Кстати, директор был не какой-то там Ходорковский, а к тому времени и лауреат Государственной премии, и кавалер орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, тем не менее, и директор, и Главный инженер АЭС в 1988 году были осуждены судом и получили по 10 лет лишения свободы. Ну, а как иначе?

Случались ли после этого аварии на атомных электростанциях на территории СНГ? Нет! Есть ли случаи отсутствия желающих стать директором или Главным инженером атомной электростанции? Тоже нет!

Просто мудаки не лезут на эти должности, как они лезут в должности президента России и депутатов Думы. Это что – не понятно?