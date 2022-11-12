Нынешние коммунисты живут в двадцатом веке

И действительно коммунисты под Геннадием Андреевичем живут в двадцатом веке. В газете "Правда" пишет статейку: "Победе социалистической революции - 105 лет". И ниже другая статья: Что дала человечеству и России Великая Октябрьская социалистическая революция". "Исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик". Но ведь 32 года нет итогов революции, как нет и Союза. И лидер нынешних коммунистов продолжает: "Наша великая страна стала примером дружбы и братства народов, бросила смелый вызов всем формам рабства, расизма и колониализма". Надо бы ему добавить к написанному: и вернулась при нашем молчаливом согласии в страну рабства, расизма и колониализма, презрев дружбу и братство народов".

"В сердцах трудящихся по всему миру зажёгся яркий огонь надежды и созидания". Не успел зажечься как погас, глядя на то, что произошло с коммунистами в Союзе. Действительно рабочие и крестьяне впервые обрели своё государство и стали хозяевами Отчизны - так пишет Геннадий Андреевич. Но руководству партии не понравились хозяева жизни и главный коммунист Советского Союза принял исчерпывающие меры чтобы разрушить Союз. А коммунисты возглавляющие всю экономику согласились с перестройкой на уничтожение а в материальном плане не потеряли ничего, наоборот стали жить гораздо лучше , в том числе и Геннадий Андреевич с товарищами по думе. Ведь они освобождены от трудовой повинности. Сидят в думе ни за что не отвечая, но на министерской зарплате, которая формируется на налогах от нищего народа.

В нижней статье повествуется о достижениях Советской власти, которая приняла ряд документов направленных на возрождение социалистической экономики и улучшению жизни народа. Приняты Декреты о мире, о земле, введён 8 - и часовой рабочий день и так далее. Всё это хорошо, но где эти преобразования сегодня? Нынешние коммунисты получили даже больше чем простой народ. Они могут не приходить на сидение в думе, а выступать на Соборе. У них одна обязанность своевременно нажать кнопку "за" или "против". Хотя к принятию законов это не имеет никакого значения. Партия власти представляющая большинство депутатов решает проблемы самостоятельно. 52 коммуниста занимают оппозиционные места в думе и не мешают депутатам партии власти принимать свои законы. А чем же депутаты от партии КПРФ занимаются в думе? К знаковым датам возлагают венки и цветочки. Читатель может со мной не согласиться. Но вот перед знаковыми праздниками власть закрывает Мавзолей от взглядов присутствующих и коммунисты ничего не делают, чтобы оставить в покое Мавзолей в первозданном виде.

То что в мире было создано впервые социалистическое государство именно для народа В.Лениным старшее поколение знает, знает и Геннадий Андреевич, но ничего не предпринимает, чтобы оставить в покое хотя бы Мавзолей. Цветочки возлагает, пишет большие статьи о Ленине, проводит пресс - конференции даже с иностранными представителями, но отстоять Мавзолей нет даже намёка. Куда девался праздник "7 - ое ноября?" Нет Союза, нет праздника, а есть коммунистическая партии во главе Геннадия Андреевича. И какую миссию она несёт в народ российский? Никакую, просто она сама живёт и живёт очень даже хорошо в отличие от нищего народа, который её и содержит. Вот оно не прикрытое рабство. Да ещё за наши голоса на выборах Геннадий Андреевич получает миллионы возможно тоже из наших налогов.

Специальная военная операция перевернула многое в политике не только России, но и многих стран мира. На днях один заместитель директора института даёт пояснение на радио С.Мардана и говорит, что специальную военную операцию предложил президент самостоятельно, а остальное должны сделать генералы. Но они не сделали. Оказалось, что армия не готова к любой военной операции. Девятый месяц воюем и начинаем отступать чтобы сохранить личный состав- так говорит новый командующий. А почему отступать, надо наоборот наступать, чтобы не попасть под наводнение если ВСУ разрушат плотину. Да и надо не дать им разрушить творение человека, которое многие годы служило людям и государству.

Десятого ноября слышу снова от С.Мардана о том, что он предлагает народу скинуться хотя бы по 200 рублей, чтобы купить для наших военных на Украине тепловизоры, тёплую одежду, палатки и так далее. Но он забыл сознательно напомнить народу о том сколько миллиардов долларов вывезли из страны Силуанов с Набиуллиной, в том числе несколько тонн золота. Что наши 200 рублей против триллионов. Более того Мардан ничего не говорит об олигархах, которые тоже вывезли миллиарды. В 2017 году я взял по журналу Форбс 20 наших олигархов и сложил их активы и получил чуть более бюджета России. О них тоже никто ничего не говорит, а говорят только о нищем народе, который всем должен. У нас есть ещё одна категория граждан, которая не бедствует. Это ворьё на чиновничьих должностях.

В.Соловьёв в социальных сетях и на радио громит тех кто выступает против войны, кто критикует политику власти и предлагает им пойти на помощь нашим войскам. Но и он не вспоминает олигархов, и просто воров, которые подорвали экономику страны. Гигантские суммы оказались у наших врагов, а виновных нет и воровство продолжается. Если верить прессе то задержано 4 генерала Росгвардии укравшие миллионы рублей у своих подчинённых. Легче написать конторы в которых не воруют. Даже при ремонте резиденции президента украли миллиарды. О чём всё это говорит? Писать не буду, боюсь. Но читатель поймёт.

Сколько продлится война с Украиной никто не знает. Но ведь руководство рассчитывало на несколько дней. И снова вопрос, а почем так произошло? Потому что в настоящей России чиновники не могут думать на перспективу, у них мозги заняты другими проблемами о которых народ догадывается.

Давно не вижу и не слышу Н.Платошкина. Власть возможно задвинула на задворки. И вот решил поискать в интернете, хотя разбираюсь плохо. Попалась Л. Соболь да с такими амбициями, что последний волос на голове зашевелился. Кто она и откуда говорит без задержки, а что говорит писать нельзя. Каждый человек пусть думает сам.

В начале я напомнил о статье в газете без автора. Возможно её тоже написал Г.Зюганов о том, что дала человечеству и России ВОС революция. Двум нынешним поколениям она ничего не дала. Молодёжь живущая в ночных клубах вообще не знают о революции, да и Геннадий Андреевич не рассказывает молодёжи он боится с ней встречаться. А вот коммунистам дала больше чем надо.