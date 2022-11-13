Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Этих бы чиновников да на защиту Херсона

Опубликовано 13.11.2022 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Этих бы чиновников да на защиту Херсона

С 1 сентября 2022 года дом на Кривошлыковском 4 (Ростов-на-Дону) был отключен от основных коммуникаций. Потому, как по мнению чиновников — стал опасен для проживающих в нём людей. Отметим, что на «опасную» трещину жильцы жаловались более 10 лет, однако «угроза» появилась после того, как территорией заинтересовался застройщик.

После серии акций протеста, организованных жильцами, после серии запросов Натальи Оськиной (депутат Гордумы от КПРФ), после эфира по центральному телеканалу — холодную воду и свет дали (14 октября), но вот вот газа и отопления, а также горячей воды (которая в доме греется газовыми колонками) нет до сих пор.

Причина — часть жильцов городским чиновникам удалось выжить. В их квартирах непонятно кем (есть подозрения, что самими коммунальщиками) были разворочены батареи и газовые трубы, что и делало невозможным подачу в дом тепла и газа.

Жильцы продолжили бить во все колокола, обращаться во все инстанции. В ответ управляющая компания и «Теплокоммунэнерго» соизволили отписать, что готовы подключить недостающие коммуникации, но им нужно провести работы внутри аварийных квартир. Городские же власти согласования на работы не давали.

В конце концов стену игнора удалось пробить. На этой неделе (которая с 7-го по 13-е) дом посетил следователь из областного СК. Коммунальщики (МУП «УЖКХ Пролетарского района») наконец приступили к ремонту квартир. Но чиновники снова не сдались. Они снова отступили на заранее заготовленную следующую линию обороны (точнее, выживания жильцов).

После ремонта отопление должна подключать управляющая компания. А управляющая компания, как рассказывают жильцы, вывесила официальное объявление о расторжении договора по обслуживанию дома. Работы по восстановлению газоснабжения даже и не начинались. Потому что для начала этих работ нужна экспертиза, проведённая специализированной организацией по договору с управляющей компанией. А управляющая компания, как написано выше, самоустранилась.

В общем, чиновники вцепились в «свою» недвижимость намертво — под «огнём» прессы и запросов СК маневрируют, но не сдают оборону. Вот бы их взять да и отправить туда, где их цепкость и военная хитрость пригодилась бы стране. Херсон, к примеру, защищать.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
..
МММ написал 13.11.2022 11:56
... Зачем российским чиновникам защищать украинский Херсон? ...
Варитесь у себя дома и к нам не суйтесь .
Забудьте о Херсоне.
И начинайте привыкать забыть Луганск, Донецк, Крым ...
Ответить
(без названия)
Генерал-психиатр написал 13.11.2022 11:30
Скорее всего, у них справка имеется, что они дебилы и призыву не подлежат
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Конец Грефа подкрадывается сзади
Конец Грефа подкрадывается сзади
13.11.2022
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну не выиграл
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну ...
13.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну не выиграл (0)
Конец Грефа подкрадывается сзади (0)
Этих бы чиновников да на защиту Херсона (2)
Спецназ за "государя нашего В.В.Путина" (5)
Проблема вовсе не в Херсоне (4)
Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов (3)
Обнаружилась большая денежная дыра в снабжении украинских беженцев (1)
СБУ устраивает облавы на подпольщиков (17)
Нынешние коммунисты живут в двадцатом веке (9)
Как убить настоящего дракона? (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss