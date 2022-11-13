Этих бы чиновников да на защиту Херсона

С 1 сентября 2022 года дом на Кривошлыковском 4 (Ростов-на-Дону) был отключен от основных коммуникаций. Потому, как по мнению чиновников — стал опасен для проживающих в нём людей. Отметим, что на «опасную» трещину жильцы жаловались более 10 лет, однако «угроза» появилась после того, как территорией заинтересовался застройщик.

После серии акций протеста, организованных жильцами, после серии запросов Натальи Оськиной (депутат Гордумы от КПРФ), после эфира по центральному телеканалу — холодную воду и свет дали (14 октября), но вот вот газа и отопления, а также горячей воды (которая в доме греется газовыми колонками) нет до сих пор.

Причина — часть жильцов городским чиновникам удалось выжить. В их квартирах непонятно кем (есть подозрения, что самими коммунальщиками) были разворочены батареи и газовые трубы, что и делало невозможным подачу в дом тепла и газа.

Жильцы продолжили бить во все колокола, обращаться во все инстанции. В ответ управляющая компания и «Теплокоммунэнерго» соизволили отписать, что готовы подключить недостающие коммуникации, но им нужно провести работы внутри аварийных квартир. Городские же власти согласования на работы не давали.

В конце концов стену игнора удалось пробить. На этой неделе (которая с 7-го по 13-е) дом посетил следователь из областного СК. Коммунальщики (МУП «УЖКХ Пролетарского района») наконец приступили к ремонту квартир. Но чиновники снова не сдались. Они снова отступили на заранее заготовленную следующую линию обороны (точнее, выживания жильцов).

После ремонта отопление должна подключать управляющая компания. А управляющая компания, как рассказывают жильцы, вывесила официальное объявление о расторжении договора по обслуживанию дома. Работы по восстановлению газоснабжения даже и не начинались. Потому что для начала этих работ нужна экспертиза, проведённая специализированной организацией по договору с управляющей компанией. А управляющая компания, как написано выше, самоустранилась.

В общем, чиновники вцепились в «свою» недвижимость намертво — под «огнём» прессы и запросов СК маневрируют, но не сдают оборону. Вот бы их взять да и отправить туда, где их цепкость и военная хитрость пригодилась бы стране. Херсон, к примеру, защищать.