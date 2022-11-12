СБУ устраивает облавы на подпольщиков

Служба безопасности Украины устраивает массовые облавы на улицах и проверки по квартирам в Николаеве в поиске людей, имеющих хоть какие-то связи с Россией: родных, друзей и даже просто записи российских номеров в телефонах или записных книжках, рассказал РИА Новости активист пророссийского николаевского подполья.

Сегодня, наверно, можно сказать, что помимо массовой националистической истерии, на Украине существует и столь же массовая поддержка России, как ни парадоксально это звучит. Это видно хотя бы по бегству десятков или даже сотен тысяч людей из Херсона.

Из Николаева бежать особо некуда, но можно предположить, что число поддерживающих Россию там не меньше, чем в Херсоне - как и число активно Россию не поддерживающих.

"СБУ теперь шмонает весь город. То ли им статистику нужно поднимать к концу года, то ли это мы (подпольщики) их так напугали, что они теперь в каждом жителе ищут российское подполье. Сейчас шмонают во всем городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров", - рассказал собеседник РИА Новости.

Мне с 2014 года тоже приходилось общаться с пророссийским подпольем из Харькова, Одессы и других городов. Люди искали помощи и поддержки в России. Хоть какой, от кого угодно. Но на официальном уровне они ее не получали, да что там - как оказалось позже, со слов Нарышкина, наша внешняя разведка принципиально не вела деятельности на украинской территории. Полагаю, примерно та же ситуация была и с другими разведывательными структурами, просто они молчали.

Недавно отставной полковник ГРУ Квачков заявил, что был удивлен - началсь СВО, а ни одного диверсионного акта на территории противника не произошло. При подготовке таких операций такого не бывает! Но у нас, оказывается, все бывает...

Зато Украина вела активную диверсионно-террористическую деятельность на территории России с того же 2014 года, но наши структуры закрывали на это глаза, по крайней мере на официальном уровне.

И в плане контрразведывательных операций - подполье в Харькове было зачищено, в Одессе тоже - при полном непротиводействии со стороны российских структур.

Сейчас добивают николаевское подполье, в Херсоне, думаю, и добивать уже нечего.

Это во время Отечественной войны в оставляемых городах оставляли кадровых сотрудников НКВД и партийный аппарат для организации подпольной работы. А у нас эти категории трудящихся бегут в первых рядах...

А.Б.