Обнаружилась большая денежная дыра в снабжении украинских беженцев

Брюссель может выделить Таллину только 10 миллионов евро на содержание украинцев. Деньги планируется направить на оплату первичных расходов: питание, одежда и размещение.

Но на сегодняшний день в Эстонии находится свыше 60 тысяч украинских беженцев. И в среднем каждый из них может получить по 250 евро из этих средств, хотя страны Балтии запрашивали у Евросоюза на каждого беженца по 6 тысяч евро. 6 тысяч и 250 евро - есть разница.

Всего на украинских беженцев, которые сейчас в Евросоюзе, из различных фондов выделят 400 миллионов евро.

В то же время на Совете ЕС сказано, что члены союза могут использовать на компенсацию расходов на беженцев до 17 млрд евро. Опять большая разница.

По сути, перед украинскими беженцами встанет дилемма - либо содержать себя в Европе самим, либо возвращаться.

Но возвращаться пока особо некуда. Ну а те, кто изыщет возможность содержать себя самому, тем более не захочет на Украину - "европейский выбор" не позволит...

А.Б.