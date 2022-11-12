Обнаружилась большая денежная дыра в снабжении украинских беженцев

Брюссель может выделить Таллину только 10 миллионов евро на содержание украинцев. Деньги планируется направить на оплату первичных расходов: питание, одежда и размещение.
Но на сегодняшний день в Эстонии находится свыше 60 тысяч украинских беженцев. И в среднем каждый из них может получить по 250 евро из этих средств, хотя страны Балтии запрашивали у Евросоюза на каждого беженца по 6 тысяч евро. 6 тысяч и 250 евро - есть разница.
Всего на украинских беженцев, которые сейчас в Евросоюзе, из различных фондов выделят 400 миллионов евро.
В то же время на Совете ЕС сказано, что члены союза могут использовать на компенсацию расходов на беженцев до 17 млрд евро. Опять большая разница.
По сути, перед украинскими беженцами встанет дилемма - либо содержать себя в Европе самим, либо возвращаться.
Но возвращаться пока особо некуда. Ну а те, кто изыщет возможность содержать себя самому, тем более не захочет на Украину - "европейский выбор" не позволит...
А.Б.
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конечно написал 12.11.2022 10:01
Ну ты ж понимаешь, что проблема легко решается ...
Весь бардак, который вы устроили в Украине за ваш счет ...
Ты же помнишь правило ...
Кто ломал мебель - тот и платит ...